Una camioneta vinculada a una causa por estafa y un camión con requerimiento judicial fueron detectados en Cipolletti y Allen.

Una camioneta circulaba por Cipolletti y una alerta del 911 reveló lo que había detrás.

Las cámaras del sistema 911 RN Emergencias permitieron detectar dos vehículos con pedidos de secuestro vigentes en el Alto Valle. Los operativos se realizaron en Cipolletti y Allen, luego de que las consultas de patentes confirmaran los requerimientos judiciales.

Uno de los procedimientos se inició cuando las cámaras detectaron una Ford F-100 que circulaba por la Ruta Nacional 22 , cerca de Julio Salto, en Cipolletti . El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 27 de abril , vinculado con una investigación por estafa.

La camioneta fue interceptada en la intersección de Ingeniero J. Krause y Tres Arroyos y trasladada a la Comisaría 4ª. La Unidad Fiscal de Malargüe, Mendoza, confirmó que mantenía interés en el secuestro del rodado, mientras que la fiscal de turno dispuso iniciar un legajo por encubrimiento.

Allen: interceptaron un camión con pedido judicial

El segundo procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional 22, luego de que las cámaras detectaran un camión Iveco con un requerimiento judicial vigente desde el 25 de septiembre de 2026.

El pedido estaba relacionado con una causa iniciada por el banco ICBC contra una empresa de transporte por secuestro prendario.

Tras verificar la patente a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el 911 alertó a las unidades policiales. Unos 20 minutos después de la detección, personal de Seguridad Vial de Allen interceptó el camión e inició las actuaciones para cumplir con el requerimiento judicial.

Cómo se detectaron los vehículos

En ambos casos, el sistema de videovigilancia permitió identificar los rodados y activar los procedimientos policiales. La verificación de las patentes en el sistema federal SIFCOP confirmó los pedidos de secuestro y permitió coordinar las intervenciones en las dos localidades del Alto Valle.