Secuestraron cinco vehículos robados y otras autopartes irregulares en desarmaderos de Las Perlas

Policías de distintas dependencias con personal del municipio cipoleño participaron en el operativo de control realizado tres desarmaderos de vehículos de Balsa Las Perlas.

La Policía realizó un operativo de control y verificación en un desarmadero de Las Perlas , donde secuestraron cinco vehículos con pedidos de secuestro vigentes, dos blocks de motor vinculados a robos y otras piezas de interés para la investigación. Durante el procedimiento, que incluyó tres espacios comerciales relacionados con un mismo propietario, también se detectaron seis vehículos que figuraban con baja para destrucción y cuya situación deberá ser evaluada.

La intervención, se informó este jueves, comenzó en horas de la mañana en un establecimiento ubicado en el barrio NYC, ubicado en el sector sur del poblado, cercano a la Ruta Provincial 74. Allí, personal del Departamento Sustracción Automotores, junto con efectivos de la Subcomisaría 82° y agentes de los puestos de verificación de Cinco Saltos y Cipolletti, llevó adelante una inspección con la participación de autoridades de Comercio y Fiscalización del Municipio de Cipolletti, informaron fuentes de la fuerza rionegrina.

Los equipos revisaron aproximadamente 100 vehículos y como resultado de las verificaciones, identificaron cinco unidades que registraban pedidos de secuestro vigentes por robo o hurto. Entre ellas había una Fiat Fiorino buscada desde mayo de 2017 y una Renault Oroch con un requerimiento de agosto de 2023, ambas por hurto. También se detectaron un Chevrolet Agile, una Ford EcoSport y un Peugeot 405 con pedidos por robo.

Los requerimientos tenían origen en dependencias policiales de Neuquén capital y Cipolletti, y correspondían a hechos denunciados en distintos años, precisa el reporte oficial. La detección de estos vehículos permitió avanzar con los secuestros y las actuaciones necesarias para establecer su situación y dar intervención a las autoridades correspondientes.

El procedimiento continuó cerca del mediodía en un galpón situado sobre la calle La Amistad, perteneciente al mismo establecimiento. Allí, el personal secuestró un capot vinculado con un automóvil denunciado como robado en abril de 2026, además de un cristal asociado a un Volkswagen Gol que figuraba con baja y destrucción total desde diciembre de 2022.

La inspección se extendió luego a otro local de autopartes ubicado sobre avenida del Trabajador al 200, también vinculado con el mismo propietario. En ese lugar se secuestró un block de motor correspondiente a un Fiat Siena que registraba un pedido por robo de abril de 2025. A este hallazgo se sumó otro block de motor, correspondiente a un Peugeot 306, detectado durante el primer procedimiento y requerido por una dependencia policial de Neuquén desde noviembre de 2020.

Además, durante los controles se identificaron seis vehículos, Chevrolet Corsa; Citroën C4; Renault Logan; Ford Ka; Fiat Punto y Peugeot 504, que figuraban en los sistemas con baja para destrucción. Su situación deberá analizarse conforme a la Ley Nacional 25.761 y la normativa complementaria, a fin de determinar si existe alguna irregularidad en la documentación, la registración o el estado de esas unidades.

El operativo finalizó con el labrado de las actuaciones correspondientes. "La intervención permitió reunir distintos elementos para su verificación y avanzar en el esclarecimiento del origen de vehículos y autopartes. Las eventuales responsabilidades individuales deberán establecerse a partir de las pruebas y de las actuaciones judiciales correspondientes", destacaron las fuentes.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que no habían participado en el procedimiento. Aunque la fiscal Alejandra Altamira recibió la información por los vehículos secuestrados.