Encontraron restos humanos en un puesto rural cercano al paraje El Arroyón

Un notable operativo policial se realiza en el lugar. Una versión indica que podría ser un campesino que vivía solo y se dedicaba a la cría de animales.

Policías de la Comisaría 7ma y del Gabinete de Criminalística trabajaban en el lugar donde apareció el cadáver. Fotos: Gentileza (Canal 3 Arroyón).

La preocupación de los vecinos por la ausencia de un hombre terminó con un macabro hallazgo en el sector Los Hornos, en el Arroyón. El cuerpo fue encontrado en el patio de una vivienda, en avanzado estado de descomposición, luego de que advirtieran que hacía aproximadamente dos semanas no lo veían.

El hallazgo se produjo este miércoles en horas del mediodía, y aún en qué circunstancias ni quien los encontró. Personal policial de la Comisaría 7ta de Cinco Saltos y del Gabinete de Criminalística de encontraban en el lugar, un sector cercano a la Ruta 70, muy afectado por las últimas lluvias, que dejaron el terreno difícil de transitar por el barro.

Según trascendió, se trata de piezas óseas que aparecieron dispersas a varios metros a la redonda, por lo que se presume que el deceso se produjo hace varias semanas.

Una versión indica que la víctima podría ser un trabajador de un campo que vivía solo y se dedicaba a la cría de animales.

El procedimiento se realizó tras la alerta de los vecinos, que dieron aviso a la Policía por la prolongada ausencia del hombre. Al ingresar al lugar, el personal encontró el cadáver y dio intervención a la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos.

Según trascendidos, se trataría de Rubén Izasa, de 70 años. Sin embargo, la identidad y las circunstancias de su muerte deberán ser confirmadas oficialmente.

Intervino la Fiscalía de Cinco Saltos

En el lugar trabajaron la fiscal Judith Saccomandi y la fiscal adjunta Daniela Ramírez, junto con personal del Gabinete de Criminalística y efectivos policiales del destacamento de Lago Pellegrini.

Los equipos realizaron las primeras tareas para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Trasladaron el cuerpo para realizar la autopsia

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde se realizará la autopsia para establecer la causa de la muerte.

Por el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias del fallecimiento. El resultado de los estudios forenses será clave para determinar qué ocurrió y cuánto tiempo llevaba muerto el hombre.