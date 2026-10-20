El SMN mantiene alertas por tormentas que alcanzan al Alto Valle, con riesgo de granizo. Según la AIC, la inestabilidad seguirá durante toda la semana y la temperatura irá en descenso.

¿Cómo estará el tiempo en Cipolletti? Alertan por tormentas y posible granizo y lluvia para este miércoles

Cipolletti y el Alto Valle atraviesan una semana inestable, con lluvias, tormentas y posible caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el miércoles 21 de octubre en Neuquén y Río Negro, que incluye al Alto Valle. Las tormentas serán algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en poco tiempo, ocasional granizo y ráfagas. Se esperan acumulados de entre 10 y 35 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) coincide en que el miércoles es el día más complicado . Para el resto de la semana anticipa que se mantendrá el aire húmedo e inestable, con mejoramientos temporarios y un marcado descenso de la temperatura.

La mitad de semana tendrá inestabilidad ya que hay posibilidad de tormentas eléctricas, chaparrones y ocasional caída de granizo . La máxima rondará los 20°C y el viento del sudeste será leve durante el día. A la noche seguirá el cuadro inestable, con una mínima de 5°C. El viento se intensificará, con ráfagas de hasta 42 km/h.

El SMN mantiene vigente la alerta amarilla por tormentas, y las tormentas más intensas se esperan hacia la tarde y la noche. El organismo había elevado el nivel a naranja el pasado martes; lo que implica tormentas fuertes con lluvias intensas, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas.

El jueves 22 seguirá la inestabilidad, pero con el cielo cubierto. La máxima bajará a 18°C y el viento del este será de 34 km/h, con ráfagas de hasta 43 km/h. A la noche se esperan lluvias débiles y dispersas, con una mínima de 5°C y ráfagas de hasta 31 km/h. Según el SMN, el aviso por tormentas podría extenderse hasta este día.

Para el viernes 23 de octubre, se espera un máxima de apenas 16°C y un cielo cubierto. El viento del sudeste será moderado, de 24 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h. A la noche se mantendrá cubierto, con una mínima de 7°C, y el viento rotará al sudoeste con ráfagas de hasta 33 km/h.

Para el fin de semana también se esperan temperaturas entre los 14 y 19°c, cielo cubierto y la continuidad de las condiciones de inestabilidad aunque habría mejoramientos temporarios.

Qué recomendaciones deben seguir los vecinos ante las lluvias

Desde la Dirección de Protección Civil de Cipolletti solicitaron la colaboración de los vecinos para evitar situaciones que puedan agravar los anegamientos, especialmente en sectores donde el sistema pluvial recibe grandes volúmenes de agua.

Una de las principales recomendaciones consiste en no sacar los residuos domiciliarios durante las jornadas de lluvia y evitar arrojar basura en calles, desagües y bocas de tormenta, debido al riesgo de obstrucciones.

También se recordó la importancia de estacionar los vehículos respetando una distancia adecuada de los cordones cuneta, de manera que no se obstaculice la circulación del agua hacia los sistemas de drenaje.

Ante situaciones que requieran asistencia municipal por anegamientos, acumulación de agua o inconvenientes vinculados con las lluvias, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109, disponible durante las 24 horas. También se encuentra habilitada la línea 147 para canalizar solicitudes de asistencia.