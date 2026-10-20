Lo buscaban en Tucumán y lo atraparon en Allen cuando intentaba robar un auto

Lo descubrieron operadores del 911 RN Emergencias. Lo identificaron y descubrieron que tenía un pedido de captura dictada el 15 de este mes en la provincia norteña.

Los operadores del 911 descubrieron al sujeto cuando intentaba robar un auto en Allen. Después determinaron que tenía un pedido de captura de Tucumán.

La policía de Allen detuvo a un hombre cuando intentaba robar un vehículo estacionado en la vía pública. El operativo se realizó el último domingo alrededor de las 4 de la madrugada y se puso en marcha luego de que los operadores de las cámaras del 911 RN Emergencias descubrieran que merodeaba en torno a un Chevrolet Prisma, el que luego quiso abrir por la fuerza.

La maniobra fue alertada a la Comisaría 6ta, desde donde se envió una patrulla de uniformados al lugar del hecho, la esquina de Almirante Brown y Mariani, donde encontraron al sujeto sospechoso y lo redujeron.

El desconocido brindó una identificación personal, pero los efectivos detectaron que eran datos falsos. Por ese motivo los efectivos profundizaron las averiguaciones hasta establecer su identidad. Se trataba de Luis Exequiel Figueroa, domiciliado en la localidad de Monteros, provincia de Tucumán, informaron fuentes del gobierno rionegrino.

Pedido de captura

Pero aún había más, la consulta al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) confirmó que sobre él pesaba un pedido de captura o detención registrado el 15 de octubre, requerido por la Policía tucumana, aunque no se precisó porqué causa lo buscaban.

“De esta manera, la intervención por un presunto intento de hurto en Allen permitió detectar que el hombre tenía un requerimiento pendiente de otra provincia”, se destacó.

En paralelo, en el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes sobre el Chevrolet Prisma y reunir elementos de interés para la investigación. Las actuaciones buscan establecer las circunstancias del hecho, mientras que no se informaron resultados definitivos de las pericias.

Por disposición de las autoridades judiciales, Figueroa quedó detenido por el presunto delito de "hurto de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa". Además, se iniciaron las actuaciones vinculadas con el pedido de captura detectado durante la verificación de identidad.

Otro vehículo recuperado en la misma ciudad

En enero de este año robaron un auto Volkswagen Gol Power color gris de un inmueble de Cipolletti. Su dueña hizo la denuncia en la Comisaría 32 del barrio La Paz, y no tuvo más novedades del rodado hasta hace pocos días, cuando recibió información que indicaba que se encontraba en Allen.

La vecina amplió la denuncia y acercó el dato a la Policía, desde se encomendó a una patrulla para chequearlo, y efectivamente, encontraron el vehículo estacionado en un domicilio particular de las 48 Viviendas, un plan habitacional ubicado en la zona sur de la ciudad.

El auto robado a una vecina de Cipolletti fue recuperado en Allen. Policía Río Negro

Tras dar intervención a la Fiscalía Descentralizada de Allen, se dispuso inicialmente que el vehículo permaneciera bajo custodia de un depositario judicial, mientras continuaban las actuaciones correspondientes. Finalmente, durante la tarde de este viernes 16 de octubre, y por disposición de la Fiscalía de Cipolletti, personal policial concretó el secuestro del automóvil en presencia de testigos, en el marco de la investigación por hurto automotor.

De esta manera, la intervención policial permitió localizar y poner a disposición de la Justicia un vehículo denunciado como sustraído, dando continuidad a las actuaciones judiciales correspondientes.