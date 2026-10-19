Un colectivo escolar estuvo a punto de caer a un desagüe: "Por suerte no ocurrió una desgracia", advirtió la Unter

Ocurrió en la zona de chacras de General Roca y no hubo niños heridos. El gremio apuntó al estado de los caminos y pide suspender las clases ante las inclemencias climáticas.

El colectivo escolar quedó con la trompa muy cerca del desagüe. La Unter pide diligencia para suspender las clases ante condiciones climáticas adversas.

Un colectivo que transportaba alumnos de una escuela primaria “Septimio Romagnoli”, ubicada en la zona rural de General Roca , estuvo a punto de caer a un desagüe. El accidente ocurrió durante la tarde de este lunes en momentos en que caía una intensa lluvia en la región, que dejaron los caminos difíciles de transitar.

Precisamente, una de las hipótesis que se planteó es que la banquina cedió a raíz de la inestabilidad del piso, e hizo que el vehículo terminara con parte de la trompa muy cerca del canal, que lleva un alto nivel de agua.

Equipos médicos del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia) concurrieron al lugar y asistieron a 6 niños y al chofer, aunque ninguno sufrió heridas, informó el canal Somos El Valle. También concurrió personal policial, que acordó el área donde quedó el rodado.

"Estaban en shock por la situación dramática que se vivió en el interior del colectivo" explicaron testigos al medio televisivo. Se destacó que una vez enterados de la contingencia, algunos padres también se están acercando al sector.

Duras críticas de la Unter

Dirigentes de la Seccional General Roca de la Unter también se presentaron en el lugar. En un video que publicaron en las redes sociales cuestionaron a la cartera educativa por no haber suspendido las clases ante las inclemencias climáticas, y destacaron que “afortunadamente no tenemos que lamentar una desgracia”.

Los cuestionamientos fueron dirigidos a las autoridades del Consejo de Educación local, a quienes les adjudicaron la responsabilidad de haber puesto en riesgo a los estudiantes.

Destacaron que “no entendemos” los lineamientos que siguen, pero que consideran que “no es para la seguridad de los estudiantes ni para los trabajadores”.

“Los caminos no dan más, es un temporal que sabemos que es hiper especial. Se trata del Super Niño y hay que poder prevenir esto”, resaltaron.

Aclararon que “venimos pidiendo que puedan considerar cómo están los caminos", y recordaron que hace 15 días hubo otro accidente que involucró un micro escolar.

Anticiparon que este martes irán a la Delegación Educativa para entregar un escrito en el que pedirán que ante contingencias climáticas se puedan suspender el dictado de clases por orden de los equipos directivos y los supervisores, y no depender de lo que resuelva la Delegación.

Un choque y una niña lesionada

El último viernes 9 de este mes otro colectivo escolar de General Roca que llevaba 36 estudiantes chocó contra una camioneta y una niña resultó con lesiones. El siniestro ocurrió alrededor de las 12:30, en inmediaciones de la escuela primaria de Cuatro Galpones. El rodado acababa de retirar a los estudiantes del establecimiento educativo y comenzaba el recorrido habitual para trasladarlos hasta sus respectivos domicilios.

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux y un colectivo que transportaba a los alumnos. Ambos vehículos circulaban por calles diferentes y terminaron impactando al llegar a una intersección, por circunstancias que deberán establecerse.

La situación motivó la intervención de efectivos de la Policía de Río Negro y personal del SIARME, quienes acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados. La principal preocupación estuvo centrada en el estado de salud de los estudiantes.

Como consecuencia del impacto, una niña de 11 años requirió asistencia. Según los primeros informes, sufrió traumatismos en la cabeza como consecuencia del accidente, por lo que se decidió su derivación hospitalaria.