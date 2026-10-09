Volvían de la escuela y sufrieron un fuerte accidente: una niña de 11 años fue hospitalizada

El colectivo trasladaba a 36 alumnos cuando impactó contra una camioneta Toyota Hilux. Personal de emergencias intervino para asistir a los involucrados.

Un fuerte accidente de tránsito entre un colectivo escolar y una camioneta generó preocupación este viernes, cuando un transporte que trasladaba a 36 estudiantes de una escuela primaria protagonizó una colisión en una transitada intersección. Una niña debió ser hospitalizada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:30, en inmediaciones de la escuela primaria de Cuatro Galpones , en General Roca . El colectivo acababa de retirar a los estudiantes del establecimiento educativo y comenzaba el recorrido habitual para trasladarlos hasta sus respectivos domicilios.

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux y un colectivo que transportaba a los alumnos. Ambos vehículos circulaban por calles diferentes y terminaron impactando al llegar a una intersección, por circunstancias que deberán establecerse.

La situación motivó la intervención de efectivos de la Policía de Río Negro y personal del SIARME, quienes acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados. La principal preocupación estuvo centrada en el estado de salud de los estudiantes.

Cómo fue el choque entre el colectivo escolar y la camioneta

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, la camioneta Toyota Hilux circulaba en sentido este-oeste por la calle Nahuel Huapi, mientras que el transporte escolar avanzaba de sur a norte por José Adaro.

Fue precisamente en la intersección de ambas arterias donde se produjo la colisión. Según la reconstrucción preliminar difundida por la Policía, el rodado de mayor porte impactó contra la camioneta, lo que provocó la intervención de los servicios de emergencia.

Al momento del accidente, el colectivo transportaba a 36 estudiantes que habían terminado su jornada escolar. Los menores regresaban a sus hogares cuando se produjo el impacto, una situación que generó preocupación por la cantidad de pasajeros involucrados.

Tras recibir el aviso sobre el siniestro vial, se solicitó la presencia de una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), cuyo personal se encargó de evaluar a las personas involucradas.

Los profesionales sanitarios realizaron una primera evaluación de los ocupantes de ambos vehículos para determinar si existían lesiones que requirieran atención hospitalaria. Como resultado de esa intervención, se dispuso el traslado preventivo de una de las estudiantes.

Una niña de 11 años fue trasladada al hospital

La menor que requirió asistencia médica tiene 11 años y viajaba como pasajera del colectivo escolar. Según los primeros informes, sufrió traumatismos en la cabeza como consecuencia del accidente, por lo que se decidió su derivación hospitalaria.

La estudiante fue trasladada al hospital Francisco López Lima de General Roca, donde quedó bajo evaluación médica para la realización de estudios preventivos destinados a determinar el alcance de los golpes sufridos durante la colisión.

Desde la Policía de Río Negro indicaron que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, se descartaron lesiones de gravedad en la niña. Sin embargo, los profesionales consideraron necesario realizar controles complementarios para verificar su estado de salud.

Por otra parte, el conductor de la camioneta Toyota Hilux también fue asistido después del impacto. Las fuentes policiales señalaron que presentaba algunos golpes, aunque su estado general era bueno y no se informaron complicaciones de consideración.

Respecto de los restantes estudiantes que viajaban en el colectivo, la información oficial disponible no reportó otros traslados hospitalarios. De todas maneras, la presencia de 36 menores dentro del transporte motivó una intervención preventiva de los equipos de emergencia.

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Operativo policial y asistencia tras el accidente

Mientras los profesionales sanitarios atendían a los involucrados, efectivos policiales desplegaron un operativo en las inmediaciones de la intersección de Nahuel Huapi y José Adaro para ordenar la circulación vehicular y garantizar las condiciones de seguridad.

La intervención también estuvo orientada a brindar contención en el sector, debido a que el accidente involucró a un transporte escolar que acababa de iniciar el recorrido de regreso después de la jornada educativa.