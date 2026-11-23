Policías y personal municipal de Cervantes secuestraron cinco rodados con escapes modificados. Si no las reclaman en el término de cinco años podrían ser destruídas.

Cinco motos secuestró la policía y personal municipal de Cervantes en controles realizados el último sábado.

Personal policial y del municipio de Cervantes realizaron un operativo de control de tránsito que tuvo como resultado el secuestro de cinco motos que circulaban con caños de escapes libres, provocando un fuerte ruido que causa molestias a los vecinos.

El trabajo se llevó a cabo el último sábado entre las 20 y la medianoche, y contó con la participación de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), de la Comisaría 22 y empleados del área de Tránsito de la comuna, que ya ha tomado drásticas medidas con este tipo de vehículos que generan tantas contrariedades.

Desde el gobierno provincial informaron que el procedimiento se llevó a cabo mediante recorridos distintos puntos de la jurisdicción, en los que efectuó la identificación de personas y vehículos.

El despliegue incluyó la Ruta Chica, el sector comercial de Cervantes y el camino a la defensa, donde los efectivos realizaron tareas de prevención y seguridad, precisaron.

Como resultado de los controles, se retuvieron cinco motos por incumplir las condiciones de circulación debido a sus escapes libres. En esos casos intervino personal de Tránsito Municipal, que también labró actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Escapes y motos aplastadas

El malestar que provocan los rodados ruidosos por la modificación de los caños de escape y la manipulación mecánica para producir explosiones, conocidos comúnmente como “cortes”, es una problemática que afecta a muchas localidades de la región, por no decir a todas.

Varios municipios han procedido a destruir los tanto los escapes como los vehículos detectados en falta, apelando a las normativas propias. No solo se busca sacar de circulación la fuente de las molestias, sino también enviar un mensaje a los conductores.

Cervantes ya lo hizo en marzo del año pasado, cuando destruyó 39 motos secuestradas por distintas irregularidades, en un acto público que tuvo notable trascendencia.

La pesada máquina destruyó decenas de motos en irregularidad y caños de escapes que provocaban ruidos molestos. Fue en Cervantes. Municipio Cervantes

La tarea la llevaron a cabo con una enorme excavadora con orugas. Las piezas se pusieron en el piso hasta formar una línea que alcanzó varios metros de largo. Después la pesada máquina vial las pasó lentamente por arriba, provocando un crujir de plásticos y fierros retorcidos. No quedó nada sano. Pero como para asegurar la tarea, con la pala excavadora después el conductor golpeó una y otra vez encima de los restos.

Fuentes de la comuna indicaron entonces que el material quedó reducido a chatarra y que lo recolectado fue cargado en un camión y transportado a una chacarita.

En esta localidad, ubicada entre General Roca y Villa Regina, rige una ordenanza municipal que establece la eliminación de los rodados secuestrados cuando cumplen cinco años sin ser reclamados.