Más de 20 rescatistas trabajan para poder dar con el joven entrerriano que fue arrastrado por la corriente del canal de riego el pasado miércoles por la tarde.

Buscan al camionero que cayó al canal y piden colaboración para los rescatistas: "Se nos agotan los recursos".

Un amplio operativo policial y de bomberos se despliega en Cinco Saltos para encontrar a un transportista oriundo de Entre Ríos que cayó a las aguas del canal principal de riego mientras lavaba su camión a la altura del Parque Industrial.

La emergencia se activó la tarde del miércoles 18 de noviembre cuando un vecino que caminaba por la vera del canal advirtió que un hombre sumergido en el agua levantaba sus brazos pidiendo auxilio, por lo que dio aviso a los servicios de emergencia, confirmaron fuentes de la fuerza.

De manera inmediata acudieron al sector dos bomberos del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, quienes lograron divisar a la víctima, un hombre de pelo largo con remera gris, debajo del agua. Una bombera se arrojó al cauce con elementos de protección para intentar rescatarlo, pero la fuerte corriente lo arrastró y lo perdieron de vista.

Un rastrillaje exhaustivo

A partir de ese momento se montó un intenso rastrillaje en la zona noreste del canal principal, desde el sector de juegos infantiles hacia el Parque Industrial y la zona de la usina, utilizando kayaks, un dron y recorridas por las márgenes. En el operativo trabajan de manera conjunta los Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, la Comisaría 7°, la Comisaría 43°; la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y personal de Defensa Civil.

Asímismo, el operativo incluye que realicen tareas de mesmalezamiento porque hay ramas bajo el agua y arbutos que dificultad el trabajo en campo.

Durante este lunes, mantienen el operativo con un recorrido similar con el fin de obtener novedades. Desde Defensa Civil de Cinco Saltos mencionaron que la "turbiedad y velocidad del agua dificulta las tareas".

En diálogo con LM Cipolletti, la Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, María Isabella Fuentes, comentó que se encuentrán 22 rescatistas abocados a este operativo.

En cuanto a su labor, mencionó que la logística que este tipo de tareas demanda, es costeado por las arcas de la Asociación. En este sentido, mencionó que la búsqueda es "desgastante" y que se "acortan los recursos".

Sobre el personal del operativo

Fuentes mencionó que desde hace cinco días mantienen las tareas desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas y comentó que "el tiempo no los ha ayudado porque el calor hace todo más difícil". En este marco, mencionó que los jóvenes están "quemados por el sol" y que si bien no es un canal que se caracterice por su profundidad, la turbiedad del agua hace que la visibilidad sea "prácticamente nula". Sin embargo hizo énfasis en que: "No pierden las esperanzas" porque "la prioridad es encontrarlo".

Una familia que aguarda novedades

Si bien en el primer momento se conoció el dato de que su padre estaba en la zona aguardando novedades, este lunes se confirmó que había retornado a su lugar de origen. No obstante, personal policial se encuentra en comunicación con la familia ante eventuales novedades.

Sobre el pedido de donaciones

Con el fin de poder asistir a los rescatistas, desde la Asociación de Bomberos Volutarios, comentaron que requieren agua en botellas pequeñas para poder hidratarse mientras rotan en las tareas realizadas. Quien pueda realizar una donación, se recibe en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos ubicado en Dr. Blumetti 690, Cinco Saltos. En tanto que se habilitó la cuenta bancaria de la entidad: CBU:0110196240019672431344, Cuenta Corriente 1967243134 del banco Nación.