Fue durante la mañana de este domingo. Personal policial, peritos de Criminalística y la fiscalía de turno trabajan en el sector para determinar las circunstancias del hecho.

El triste hallazgo se produjo en un canal de riego de Guerrico.

Un operativo policial se desplegó durante la mañana de este domingo en la zona de Guerrico tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 60 años en el interior de un canal de riego.

A partir del aviso a las autoridades, se montó un perímetro preventivo para preservar la escena y permitir el avance de las primeras actuaciones judiciales. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de la víctima ni las causas que derivaron en su fallecimiento.

En el sector trabajan de manera conjunta efectivos de la Subcomisaría 54° de Guerrico, con la colaboración de personal de la Comisaría 6° de Allen, quienes realizan tareas de resguardo y ordenamiento en los alrededores del curso de agua.

De forma paralela, peritos del Gabinete de Criminalística llevan adelante el relevamiento técnico de la escena bajo las directivas de la fiscalía de turno, que coordina las diligencias de rigor para recolectar indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Traslado a la morgue judicial

Una vez finalizadas las pericias preliminares en el lugar del hallazgo, se dispuso el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial de General Roca. Allí el Cuerpo de Investigación Forense practicará la autopsia correspondiente, estudio que resultará clave para establecer la data y la causa precisa de la muerte.