El hecho ocurrió este sábado y conmociona a la ciudad. La víctima sería una mujer mayor de edad. Hermetismo y suspenso.

Una mujer mayor de edad fue hallada sin vida este mediodía en Cipolletti.

Una mujer mayor de edad fue hallada sin vida este mediodía en Cipolletti. Antonio Spagnuolo

Mientras continúa el misterio en torno a la muerte de una mujer en el barrio 432 viviendas de Cipolletti y se intensifican las tareas de investigación, la última novedad es que por el hecho hay 4 personas demoradas para ser indagadas según informaron fuentes policiales a LM Cipolletti.

El caso generó un despliegue policial durante el mediodía de este sábado en la zona, donde se llevan adelante los trabajos de los pesquisas.

Según las primeras informaciones, se trata de una mujer mayor de edad. En el lugar, bajo la carátula de "muerte dudosa", trabaja personal de la Policía de Río Negro a través de la comisaría 24 , la subcomisaría 79 y del Gabinete de Criminalística , con el objetivo de determinar las circunstancias del fallecimiento.

Fuentes judiciales confirmaron a LM Cipolletti que en el lugar también trabajan los fiscales Martin Gauna y Jessica Montenegro.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y las causas de su muerte. Las principales hipótesis que se manejan son las de homicidio o suicidio. Se aguarda información oficial sobre el resultado de las primeras pericias y las actuaciones que se desarrollan en el sector.