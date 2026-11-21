El sospechoso fue interceptado por el propietario del vehículo y reducido por vecinos. Su cómplice logró escapar y es intensamente buscado por la Policía.

Un cipoleño fue detenido por los vecinos tras robar una moto en General Roca.

Un joven oriundo de Cipolletti fue detenido en General Roca luego de que un grupo de vecinos lo interceptara cuando circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha 250 , que había sido robada horas antes. El sospechoso fue reducido en plena vía pública hasta la llegada de los efectivos de la Policía de Río Negro , que concretaron su detención.

El episodio ocurrió durante la jornada del viernes, sobre calle Damas Patricias, entre Villegas y Moreno , cuando el propietario del rodado reconoció su motocicleta mientras era conducida por dos hombres. La situación derivó en una persecución y un enfrentamiento que terminó con uno de los involucrados retenido por los vecinos.

La intervención policial comenzó después de que el Centro de Monitoreo alertara sobre una presunta agresión contra un hombre en la vía pública. Ante esta situación, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) acudieron rápidamente al lugar para verificar lo sucedido.

Al arribar, los uniformados encontraron a un joven tendido sobre la vereda, con lesiones visibles en el rostro y reducido por varias personas. A pocos metros permanecía una Yamaha 250 de color rojo y negro, que circulaba sin la patente colocada.

El dueño reconoció la moto que le habían robado horas antes

Durante el procedimiento, los policías entrevistaron al damnificado, un hombre de 31 años, domiciliado en el sector, quien explicó que durante la tarde había sufrido el robo de su motocicleta en la intersección de Damas Patricias y Villegas.

Según relató, horas después del hecho observó a dos hombres que circulaban a bordo de su vehículo por la misma calle. Al reconocerlo, decidió interceptarlos para impedir que continuaran su marcha y recuperar el rodado que le habían sustraído.

En esas circunstancias, uno de los ocupantes consiguió escapar a pie, mientras que el restante fue retenido en el lugar. La intervención de los vecinos permitió mantenerlo reducido hasta que arribaron los efectivos policiales para hacerse cargo del procedimiento.

El sospechoso fue identificado como un joven oriundo de Cipolletti, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre su identidad. Durante las primeras actuaciones, los agentes constataron que presentaba lesiones visibles y manchas de sangre en distintas partes del rostro.

El joven quedó detenido por encubrimiento

Pese a las heridas que presentaba, el involucrado rechazó recibir asistencia médica. Además, manifestó ante los efectivos que tenía antecedentes de fracturas en las costillas y en el brazo derecho, producto de un siniestro vial ocurrido anteriormente.

Tras la intervención de la Comisaría 3° de General Roca, se dio conocimiento de lo sucedido al fiscal de turno, quien dispuso que el sospechoso permaneciera aprehendido bajo la calificación provisoria del delito de encubrimiento.

La autoridad judicial también ordenó la intervención de la Brigada de Investigaciones, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del robo y determinar las circunstancias en las que el joven detenido terminó circulando con la motocicleta sustraída.

Buscan al segundo involucrado que logró escapar

Respecto del vehículo recuperado, la Fiscalía dispuso que permaneciera secuestrado preventivamente hasta que pudiera acreditarse su titularidad registral. Esta medida se adoptó debido a que la motocicleta todavía no contaba con la correspondiente transferencia de dominio.

Mientras tanto, la Policía de Río Negro continúa con las tareas de búsqueda para localizar al segundo hombre que logró escapar durante el episodio. Su identificación será clave para determinar su posible participación en el robo denunciado.