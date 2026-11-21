El sistema de lectura de patentes activó un operativo entre Cipolletti y Allen. Al verificar los datos, los efectivos encontraron otras medidas vigentes.

Un automovilista fue interceptado por las cámaras de seguridad de Ruta 22.

Un sistema de lectura automática de patentes permitió detectar un vehículo que tenía una prohibición de circular vigente en Río Negro. La alerta se generó en Cipolletti y derivó en un procedimiento policial realizado sobre la Ruta Nacional 22 , en jurisdicción de Allen.

El operativo se inició cuando las cámaras de vigilancia identificaron un Citroën Basalt que registraba una restricción para transitar desde el 5 de octubre de 2026 . La información fue transmitida inmediatamente a las unidades policiales que operan en la región.

La detección se produjo en la intersección de la Ruta Nacional 22 y Julio Dante Salto , uno de los accesos a Cipolletti. Desde allí, el Centro Inteligente de Seguridad activó el protocolo de comunicación para localizar el automóvil.

Con los datos aportados por el sistema, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen lograron ubicar el rodado e iniciaron las actuaciones correspondientes. El vehículo quedó bajo consigna policial mientras se verificaba su situación administrativa y judicial.

Antonio Spagnuolo

Qué descubrió la Policía durante el procedimiento

Durante la intervención, los uniformados constataron que sobre el automóvil pesaba una prohibición de circular registrada desde octubre. Esta medida había sido incorporada a las bases de datos consultadas por los dispositivos tecnológicos de seguridad.

Además, los efectivos solicitaron información sobre la identidad de una persona vinculada al vehículo. La consulta permitió detectar la existencia de otras medidas vigentes, entre ellas un registro identificado como condena, fechado el 15 de junio de 2022.

Sin embargo, la información oficial no precisó las características de esa condena, el delito al que correspondía ni la relación de la persona consultada con la restricción que afectaba al automóvil interceptado.

Tampoco se informó si el procedimiento derivó en alguna detención, el secuestro definitivo del rodado o nuevas actuaciones judiciales. Los datos difundidos se limitaron a la detección tecnológica y las verificaciones efectuadas por los agentes.

Cómo funciona el sistema inteligente que detectó el vehículo

El procedimiento se concretó gracias a la utilización de cámaras con lectura automática de patentes, una herramienta que permite identificar vehículos y contrastar sus dominios con la información almacenada en las bases de datos disponibles.

Cuando el dispositivo reconoce una patente asociada a una restricción vigente, genera una alerta que puede ser comunicada a los operadores del Centro Inteligente de Seguridad y posteriormente a las dependencias policiales correspondientes.

De esta manera, los agentes reciben información que les permite orientar los controles sobre vehículos específicos. En este caso, la advertencia registrada en Cipolletti posibilitó la intervención del personal de Seguridad Vial en Allen.

La tecnología también permite establecer una conexión entre los puntos de monitoreo y las unidades que patrullan las rutas, facilitando la circulación de información entre distintas jurisdicciones de la provincia de Río Negro.

Refuerzan los controles tecnológicos en las rutas de Río Negro

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro destacaron la importancia de integrar herramientas tecnológicas, análisis de datos y presencia policial para fortalecer las tareas preventivas en los principales corredores viales.

El uso de estos dispositivos forma parte de una política provincial orientada a mejorar los mecanismos de vigilancia y detección de irregularidades, mediante sistemas capaces de generar advertencias sin depender exclusivamente de controles presenciales.