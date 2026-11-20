El operativo se realizó este viernes en un domicilio particular. Una mujer de 47 años recibió a los efectivos policiales, quienes encontraron cinco ejemplares en cautiverio. Intervino la Fiscalía.

Un allanamiento policial en Allen permitió rescatar a cinco animales silvestres que permanecían en cautiverio dentro de una vivienda particular. El procedimiento se realizó este viernes y contó con la participación de efectivos policiales y personal especializado de Fauna Silvestre de Río Negro .

El operativo estuvo encabezado por agentes de la Comisaría 33° de Allen , quienes trabajaron junto a inspectores de la Dirección de Fauna Silvestre con sede en General Roca. Durante la intervención encontraron cuatro tortugas terrestres y una cotorra verde .

Los ejemplares estaban alojados en distintas jaulas ubicadas en el patio del inmueble. Tras constatar su presencia, los especialistas procedieron al retiro de los animales para garantizar su resguardo y avanzar con las evaluaciones correspondientes.

El allanamiento en una vivienda de Allen

El procedimiento se desarrolló en una propiedad ubicada sobre calle Cerro Colorado al 700, en un sector residencial de Allen. Hasta ese lugar llegaron los efectivos policiales acompañados por los inspectores provinciales encargados de intervenir ante situaciones relacionadas con fauna silvestre.

Al ingresar al domicilio, los agentes fueron recibidos por la propietaria, una mujer de 47 años. Posteriormente, comenzaron las tareas de inspección previstas en el operativo, que incluyeron una recorrida por los distintos sectores de la vivienda.

Fue durante la revisión del patio cuando los uniformados detectaron la presencia de los animales. Según la información policial, encontraron cuatro tortugas terrestres y una cotorra de color verde, que permanecían encerradas en diferentes jaulas.

El hallazgo motivó la intervención inmediata de los inspectores de Fauna Silvestre, quienes se encargaron de retirar los ejemplares. El objetivo principal fue ponerlos bajo resguardo y garantizar que recibieran la atención necesaria después de permanecer en cautiverio.

Qué pasó con las tortugas y la cotorra rescatadas

Una vez concretado el procedimiento, los cinco animales silvestres rescatados quedaron bajo responsabilidad de la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro, organismo provincial encargado de evaluar su estado y determinar las medidas necesarias para su cuidado.

Los especialistas deberán analizar las condiciones de los ejemplares y establecer cuáles son los pasos adecuados para su recuperación. Hasta el momento, no se informó si presentaban lesiones, problemas de salud o consecuencias relacionadas con su permanencia en cautiverio.

Tampoco trascendió cuánto tiempo llevaban las tortugas y la cotorra dentro de la propiedad ni cuál era su procedencia. Estos aspectos no fueron precisados en la información difundida sobre el operativo policial realizado en Allen.

La presencia de animales silvestres en viviendas particulares plantea interrogantes sobre su origen y las condiciones de tenencia. En Argentina, la protección de la fauna está contemplada en la Ley Nacional 22.421, junto con las disposiciones provinciales correspondientes.

Intervino la Fiscalía tras el procedimiento policial

Una vez finalizado el rescate, los efectivos de la Comisaría 33° comunicaron los resultados del allanamiento a la fiscal de turno, quien tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso la realización de las actuaciones de rigor.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre la formulación de cargos contra la propietaria del inmueble. La información oficial únicamente confirmó el procedimiento, el hallazgo de los ejemplares y su posterior traslado.