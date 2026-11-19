El conductor de una camioneta protagonizó el hecho que generó tensión durante la madrugada en nuestra ciudad. La versión oficial del lamentable suceso.

Tensión y escándalo en la madrugada cipoleña. Un incidente vial ocurrido en la estación de servicio ubicada en la esquina de Pacheco y Lisandro de la Torre demandó la intervención de la policía y de Tránsito Municipal , luego de que el conductor de una camioneta se chocara todo lo que se le cruzaba por delante dentro del predio en evidente estado de ebriedad .

De acuerdo con la información oficial difundida por la prensa policial a LM Cipolletti , el episodio no se originó a raíz de una persecución en la vía pública como circuló en un primer momento, sino cuando el sujeto ingresó con su camioneta al playón de la estación de servicio. En el interior del predio, perdió el control del rodado e impactó contra una bicicleta estacionada y un pilote divisorio .

Ante los daños provocados y el comportamiento del conductor, desde el lugar se dio aviso inmediato a las autoridades policiales para que intervinieran en la situación.

Evidente estado de ebriedad y negativa al control

Al arribar a la intersección de Pacheco y Lisandro de la Torre, los efectivos encontraron al hombre todavía dentro del habitáculo de la camioneta. Según el parte oficial, el sujeto presentaba un evidente estado de ebriedad y restos de vómito, además de mostrarse reticente a descender del vehículo.

Frente a este cuadro, se convocó al personal de Tránsito Municipal para llevar adelante el procedimiento de rigor y practicarle el test de alcoholemia correspondiente. Sin embargo, el involucrado se negó a efectuar la prueba, una conducta que, de acuerdo con la normativa vigente, se considera legalmente como resultado positivo y se aplica la máxima multa.

Tras labrar las actuaciones de rigor por los daños ocasionados y la infracción detectada, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de la camioneta, que fue trasladada y quedó a disposición del Juzgado de Faltas interviniente.

El antecedente policial del mes pasado en la misma estación

El 12 de octubre, una alerta por amenazas con armas de fuego movilizó un operativo policial en Cipolletti, que terminó la demora de cuatro menores, con la incautación de dos armas de fuego, municiones y vainas servidas. El procedimiento permitió, además, detectar que el Renault Logan en el que se movilizaban los sospechosos, tenía secuestro vigente solicitado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención de la fuerza se produjo cuando efectivos de la Comisaría 4°, con la colaboración de personal de BMA, la Comisaría 24° y el Destacamento 114°, implementaron un cerrojo policial para localizar e interceptar el vehículo denunciado.

La búsqueda terminó en la ya citada estación de servicio ubicada en Pacheco y Lisandro de la Torre, en uno de los principales accesos a la ciudad, donde se realizó un operativo que sorprendió por la cantidad de patrulleros y uniformados que se movilizaron. En ese establecimiento comercial, donde siempre se observa habitualmente un intenso movimiento de clientes, los efectivos identificaron a los cuatro ocupantes del rodado y avanzaron con las verificaciones correspondientes para establecer la situación del vehículo.

Fue entonces cuando surgió un dato clave: el Renault registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en agosto, en una causa por hurto agravado de un vehículo en la vía pública.