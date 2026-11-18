Bronca, lágrimas e indignación en la delegación del Elenco Folklórico Rionegrino que viajó 800km. El reconocido cantor Oscar Payaguala salió a defenderlos con vehemencia.

La frustración se apoderó de los miembros del Elenco Flklorico Rionegrino que no pudo desplegar su arte tras meses de preparación.

Una jornada que prometía ser una fiesta de la danza tradicional terminó en lágrimas, indignación y un fuerte repudio en el ambiente cultural patagónico . Los 40 integrantes del Elenco Folklórico Rionegrino recorrieron cerca de 800 kilómetros hasta la ciudad chubutense de Trelew para mostrar su arte, pero según denuncian los organizadores del encuentro les impidieron presentar su espectáculo en el escenario principal cuando ya estaban listos para actuar.

La delegación rionegrina, compuesta por bailarines y músicos de Catriel, Los Menucos, Sierra Colorada, General Roca, Choele Choel, Lamarque y Allen , había logrado concretar el viaje tras meses de intenso trabajo autogestivo para recaudar fondos. Si bien pudieron participar del Pericón Nacional junto a más de 300 bailarines en el autódromo Mar y Valle, el conflicto estalló al momento de presentar su propio cuadro artístico.

Según el relato del grupo, los artistas ya se encontraban en la escalera de acceso al escenario principal cuando recibieron la orden de bajar.

La justificación de la organización fue la necesidad de montar el equipamiento técnico para el show del cantante Cristian Herrera. Sin embargo, desde el elenco denunciaron que el artista recién subió a escena una hora y media más tarde, y que entre el pericón y dicha presentación transcurrieron más de tres horas en las que el espacio estuvo disponible.

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Lágrimas, micrófonos apagados y reclamo a viva voz

La inesperada cancelación golpeó especialmente a los integrantes más jóvenes de la compañía, provocando el llanto de varios niños y adolescentes que se habían preparado durante meses para esa fecha. "Fue mucho esfuerzo transitar estos 800 kilómetros para llegar hasta acá", expresó con profundo malestar Sonia Martínez, directora del elenco.

Ante el destrato recibido, los bailarines, músicos y la propia directora decidieron subir de todos modos al escenario para explicar al público lo que estaba sucediendo.

De acuerdo con el testimonio de la delegación, la organización les cortó el sonido del micrófono, por lo que tuvieron que manifestar su reclamo a viva voz frente a los espectadores.

Repudio cultural y contraste en Dolavon

El episodio generó una inmediata reacción en la escena folklórica de la región. El reconocido cantor y autor de origen tehuelche Oscar Payaguala calificó lo ocurrido en Trelew como "una vergüenza" y cuestionó duramente a los responsables del evento a través de sus redes sociales: "Viajaron 800 kilómetros para pericón. No pudieron mostrar el arte que llevan a Cosquín, Buenos Aires y todo Río Negro. Los organizadores priorizaron a artistas de otra región que no mostró un mínimo de solidaridad".

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A pesar del mal trago en Trelew, la gira por Chubut dejó un saldo positivo en la vecina localidad de Dolavon, donde el elenco sí fue recibido con apertura y pudo desplegar todo su repertorio sobre el escenario. Hasta el momento, los organizadores del encuentro trelewense no han emitido una respuesta oficial sobre los motivos de la suspensión.