La reforma impulsada por el Ejecutivo provincial busca jerarquizar el área laboral, fortalecer los controles y generar más empleo ante las grandes inversiones energéticas y mineras.

La provincia avanzará en la división del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

El Gobierno de Río Negro avanza con una reorganización de su estructura ministerial que implicará la separación de las áreas de Gobierno y Trabajo. El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura un proyecto de ley para otorgarle mayor jerarquía institucional a la actual Secretaría de Trabajo, que pasaría a funcionar como una Secretaría de Estado con rango ministerial .

La iniciativa propone modificar la Ley de Ministerios N° 5735 y establecer una nueva distribución de competencias dentro del gabinete provincial. De aprobarse, los cambios comenzarán a regir el 1 de enero de 2027 .

La decisión responde, según los fundamentos oficiales, a la necesidad de fortalecer las políticas laborales frente al crecimiento de las inversiones energéticas, mineras e industriales que se desarrollan en territorio rionegrino.

El ministro de Gobierno provincial, Agustín Ríos se queda sin el área de trabajo bajo su cartera. Gobierno Río Negro

Cómo quedará dividido el Ministerio de Gobierno y Trabajo

El proyecto establece que el actual Ministerio de Gobierno y Trabajo pasará a denominarse exclusivamente Ministerio de Gobierno, mientras que las competencias laborales quedarán bajo la órbita de una nueva Secretaría de Estado de Trabajo.

Esta dependencia tendrá rango y jerarquía de Ministerio, con vinculación directa al gobernador. Sin embargo, continuará relacionada con el Ministerio de Gobierno para el refrendo de los actos administrativos correspondientes.

La reforma contempla modificaciones en los artículos 1, 2, 7, 14 y 23 de la legislación vigente. Además, habilita al Ejecutivo a redistribuir personal, bienes y partidas presupuestarias para implementar la reorganización institucional.

Las grandes inversiones impulsan los cambios

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la transformación productiva de Río Negro requiere una autoridad laboral con mayores atribuciones para intervenir en los proyectos de inversión y anticipar las necesidades de contratación.

Entre los emprendimientos mencionados aparecen Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Argentina LNG, Duplicar Norte, SESA y el proyecto minero Calcatreu, considerados estratégicos para el desarrollo económico y la generación de puestos laborales.

“Río Negro está viviendo una transformación histórica y tenemos que seguir adaptando el Gobierno para acompañarla. No alcanza con que lleguen inversiones: queremos que esas inversiones generen más empleo para nuestra gente”, expresó Weretilneck.

El mandatario también destacó la importancia de preparar a los trabajadores mediante programas de capacitación, especialmente para que los jóvenes puedan acceder a las oportunidades laborales vinculadas con las nuevas actividades productivas.

Más controles laborales y cumplimiento de la Ley 80/20

La futura Secretaría de Estado tendrá entre sus principales responsabilidades la fiscalización laboral, la formación profesional, los programas de empleo joven, la intermediación laboral y la mediación de conflictos individuales y colectivos.

Uno de los puntos centrales será reforzar el cumplimiento de la Ley 5804, conocida como Ley 80/20, que establece prioridades para la contratación de trabajadores con residencia acreditada en Río Negro.

Los fundamentos del proyecto señalan que durante 2025 la Secretaría de Trabajo realizó aproximadamente 5.500 fiscalizaciones y relevó a 26.479 trabajadores, cifras utilizadas para justificar el fortalecimiento de sus equipos técnicos y administrativos.

El Gobierno sostiene que aumentar los controles no representa un obstáculo para las inversiones, sino una herramienta para garantizar condiciones laborales adecuadas y promover la contratación de mano de obra provincial.

Cuándo comenzará a funcionar la nueva estructura

La propuesta fue remitida a la Legislatura de Río Negro para su tratamiento en única vuelta. Su implementación dependerá de la aprobación parlamentaria, con una fecha prevista de entrada en vigencia para enero de 2027.

“Tenemos que anticiparnos, saber qué perfiles laborales se van a necesitar, preparar a nuestros trabajadores y garantizar que cada inversión se convierta en oportunidades concretas para los rionegrinos”, sostuvo Weretilneck.