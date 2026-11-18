Desde Cambia Río Negro cuestionaron las demoras legislativas y exigieron avanzar con una reforma electoral presentada tres veces desde 2024.

Legisladores rionegrinos insisten en que el proyecto de Boleta Única Papel pueda ser tratado antes de fin de año.

A pocos días de que la Legislatura de Río Negro debata el Presupuesto 2027 , el bloque Cambia Río Negro volvió a reclamar el tratamiento de un proyecto que busca modificar el sistema electoral provincial mediante la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) .

La iniciativa fue presentada en tres oportunidades desde septiembre de 2024, pero todavía no consiguió avanzar en el ámbito legislativo. El legislador Santiago Ibarrolaza cuestionó las demoras y pidió que el proyecto sea debatido antes de finalizar el año.

El planteo apunta a reemplazar el actual sistema de boletas partidarias por un mecanismo que reúna a todas las fuerzas políticas en una misma papeleta. Sus impulsores sostienen que permitiría mejorar la transparencia electoral y reducir costos.

Un proyecto que fue presentado tres veces y nunca se trató

La primera presentación se realizó en septiembre de 2024, cuando Ibarrolaza impulsó la propuesta junto a la presidenta del bloque, Patricia Mc Kidd. Sin embargo, el expediente no logró avanzar hacia su tratamiento parlamentario.

Ante la falta de respuestas, los legisladores volvieron a presentar la iniciativa en octubre de 2025. La situación se repitió y el proyecto continuó sin tratamiento, pese a que sus autores insistieron en la necesidad de actualizar el sistema electoral.

El tercer intento ocurrió el 5 de junio de 2026, cuando se sumaron los legisladores Claudio Doctorovich y Gabriela Picotti. Con esta nueva presentación, el bloque buscó reactivar una discusión que considera fundamental para las próximas elecciones provinciales.

En esa oportunidad, también solicitaron la intervención de la Dirección de Asuntos Electorales, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, encabezado por Agustín Ríos, para obtener una evaluación sobre las condiciones necesarias para implementar el nuevo mecanismo.

Sin embargo, tres meses después, la respuesta oficial consistió en un pedido de prórroga. Desde el organismo argumentaron que necesitaban más tiempo “debido a la complejidad técnica que implica” la implementación del sistema electoral propuesto.

Anahí Cárdena

El antecedente de las elecciones nacionales de 2025

Desde Cambia Río Negro consideran que la experiencia nacional constituye un antecedente importante. Durante las elecciones legislativas de octubre de 2025, los argentinos utilizaron por primera vez la Boleta Única de Papel en todo el territorio nacional.

Según los datos destacados por el bloque, el sistema permitió agilizar la votación y el escrutinio. Además, señalaron que más del 85% de los votantes realizó una evaluación positiva de la modalidad utilizada.

Los impulsores del proyecto sostienen que esa experiencia demuestra que existen condiciones para avanzar con una reforma similar en Río Negro, aunque su aplicación provincial requiere una decisión legislativa y las correspondientes adecuaciones administrativas.

Legisladores del bloque Cambia Río Negro.

Qué cambiaría con la Boleta Única de Papel en Río Negro

La propuesta establece que todos los partidos políticos y candidatos aparezcan en una misma boleta, que sería entregada directamente por la autoridad de mesa al momento de emitir el sufragio.

Entre los principales beneficios señalados por sus autores figuran la prevención del robo o faltante de boletas, la igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas y la reducción de los gastos de impresión y distribución.

También consideran que el mecanismo permitiría dificultar determinadas maniobras irregulares, como el denominado voto cadena, al modificar la forma en que los electores reciben y utilizan las boletas durante los comicios.

Frente a este escenario, Ibarrolaza volvió a reclamar una definición política: “Los rionegrinos ya votaron con Boleta Única y saben que funciona. Lo que falta no es capacidad técnica, es decisión política. Pedimos que la Legislatura trate el proyecto antes de que termine el año”, sostuvo.

Mientras tanto, la provincia mantiene vigente el sistema de boletas partidarias para elegir autoridades provinciales. El bloque opositor pretende que la discusión ingrese en la agenda legislativa antes del cierre del período parlamentario de 2026.