La aplicación Soy Río Negro incorporó una nueva función para verificar infracciones por exceso de velocidad y gestionar su pago online.

El Gobierno de Río Negro amplió los servicios digitales disponibles en la aplicación Soy Río Negro . A partir de esta actualización, los usuarios pueden consultar desde su teléfono celular si registran fotomultas por exceso de velocidad.

Las infracciones incluidas en el sistema corresponden a las detectadas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial . Para realizar la verificación, el ciudadano únicamente debe ingresar su número de CUIL en la plataforma.

Además de visualizar el detalle de las actas, la herramienta habilita un botón de pago directo en caso de corresponder. De este modo, se centraliza la gestión en un solo entorno digital y se evita la búsqueda en distintos sitios web.

Qué otros trámites se pueden hacer en Soy Río Negro

La incorporación de las fotomultas forma parte del proceso de modernización administrativa que impulsa la provincia para simplificar gestiones cotidianas. Dentro de la misma aplicación, se concentran diversos servicios tributarios, registrales y de turnos.

En el área impositiva, la plataforma permite consultar y abonar los impuestos Automotor e Inmobiliario, además de verificar deudas y descargar boletas de la Agencia de Recaudación Tributaria. También habilita la gestión de cuotas de viviendas del IPPV.

Por otra parte, los usuarios pueden solicitar actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial. El sistema incluye además la solicitud de turnos para el Certificado de Antecedentes Penales, la Verificación Vehicular y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

La oferta digital se completa con servicios de asistencia y orientación de APASA, junto con consultas vinculadas a entidades y trámites de la Inspección General de Personas Jurídicas.

Cómo descargar y activar la aplicación

La aplicación Soy Río Negro es gratuita y se encuentra disponible tanto para dispositivos Android, a través de Google Play, como para iPhone, mediante App Store.

Para comenzar a operar, el usuario debe descargar la herramienta, crear su Identidad Digital Rionegrina y completar el proceso de validación de identidad por única vez.