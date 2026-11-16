Viajar con hijos o nietos en vacaciones implica tener al día permisos que son obligatorios, independientemente de que se trasladen a otra provincia o a otro país. Conocé el detalle de los requisitos para cada caso.

De cara al último tramo del ciclo escolar 2026, se comienza con la planificación familiar de las vacaciones. La logística demanda tiempo y organización. En este sentido, los permisos dependen del destino, de la compañía y el medio de transporte.

Si un progenitor separado planea ir con su hijo a la cordillera, una abuela que quiere llevar a su nieta a Las Grutas o una familia que invita a un amigo de sus hijos pueden encontrarse con requisitos diferentes al organizar las vacaciones. El permiso depende del destino, de quién acompaña al menor y, para los viajes dentro del país, también del medio de transporte. Para viajar en micro de larga distancia con menores de edad existen requisitos específicos de documentación y autorización, que cambian de acuerdo con la edad y la persona que los acompaña.

El Código Civil y Comercial establece en su artículo 641 las reglas generales del ejercicio de la responsabilidad parental, mientras que el artículo 645 exige el consentimiento expreso de ambos progenitores para que un hijo con doble vínculo filial salga de la República. Para los micros de larga distancia, además, rigen requisitos específicos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Una pareja rionegrina se separó y llegó a un acuerdo inteligente.

Si los progenitores están separados, ¿necesita permiso para viajar con su hijo dentro de Argentina?

Los padres pueden viajar con sus hijos menores de edad dentro del territorio argentino sin una autorización firmada por el otro progenitor, aunque estén separados o divorciados. La separación no impone por sí sola ese trámite. Esto no deja sin efecto las restricciones o decisiones judiciales particulares que puedan existir en una familia. El Registro Civil de Río Negro lo aclara expresamente en su información para viajes nacionales.

En caso de utilizar un micro de larga distancia, deberán acreditar el vínculo mediante la partida de nacimiento o el DNI del menor cuando allí figuren los datos de sus progenitores, además de presentar la identificación correspondiente.

¿Qué necesitan los abuelos, tíos o amigos de la familia?

Cuando un menor viaja en un micro de larga distancia con alguien que no es su padre, madre o representante legal, ese adulto debe contar con una autorización otorgada por un progenitor o representante legal. La exigencia alcanza a abuelos, tíos, padrinos y también a los padres de un amigo que lo inviten a viajar. La guía oficial con los requisitos se encuentra en este LINK.

Para los viajes en auto particular dentro del país, la autorización de la CNRT para micros no se aplica automáticamente. Tampoco debe confundirse una autorización de transporte con una delegación de responsabilidad parental. Antes de viajar con un niño que no es hijo propio, conviene llevar sus documentos, los datos de contacto de sus progenitores y consultar si existe alguna medida judicial particular. No corresponde afirmar que toda salida en auto con un abuelo o un amigo exige el mismo formulario que un viaje en micro.

Un joven de 24 años fue detenido en la terminal de colectivos de General Roca por agredir a una mujer de 74 años, a quien le causó heridas en el rostro. Google

¿Puede viajar solo un adolescente en micro?

La regulación distingue edades. Los menores de seis años deben viajar acompañados por un progenitor, representante legal o adulto autorizado. Entre los seis y los doce años inclusive pueden hacerlo con un adulto habilitado o mediante el servicio de menor no acompañado, si la empresa lo ofrece. Entre los 13 y los 17 años pueden viajar solos con la autorización correspondiente. Estas condiciones están publicadas por la CNRT y el Registro Civil provincial.

Sobre vacacionar en el extranjero

Para salir de Argentina, el artículo 645 del Código Civil y Comercial exige el consentimiento expreso de ambos progenitores cuando el hijo tiene doble vínculo filial. Si el niño viaja con uno solo, normalmente debe llevar la autorización del progenitor que no lo acompaña. Si viaja con sus abuelos, tíos u otros terceros, se requiere la autorización de ambos, salvo excepciones legales debidamente acreditadas. Cuando viaja con sus dos progenitores, alcanza con la documentación que pruebe el vínculo, sin un permiso adicional.

Además de la autorización que corresponda, deben llevarse documentos de viaje vigentes. Para Chile y otros países del Mercosur y Estados Asociados, Migraciones informa que los ciudadanos argentinos pueden presentar el DNI físico válido o pasaporte; para otros destinos puede exigirse pasaporte y, en algunos casos, visa. La Dirección Nacional de Migraciones recuerda que el documento debe ser el último ejemplar emitido.

Qué sucede ante la falta de firmas

Cuando uno de los padres se opone a autorizar una salida del país, o existe una imposibilidad de obtener su consentimiento, la decisión puede quedar en manos de la Justicia de Familia. El artículo 645 dispone que el juez resuelva el desacuerdo. No se trata de un permiso automático: se examinan las circunstancias y los derechos del niño o adolescente. Un ejemplo es el caso de una niña de Roca autorizada judicialmente a viajar al exterior con su madreante la falta de participación del padre en el expediente.

Si uno de los progenitores falleció, si existe un único vínculo filial o si hubo una resolución que modificó el ejercicio de la responsabilidad parental, Migraciones detalla qué partidas o decisiones judiciales deben presentarse para acreditar esa situación. Estar separado, por sí solo, no constituye una excepción al permiso para salir del país.

Dónde se tramitan los permisos en Río Negro y cómo acceder al formulario

Para viajes nacionales en micros, el Registro Civil de Río Negro indica que el trámite se realiza en sus delegaciones, de lunes a viernes de 8 a 12 y sin costo. Debe completarse el formulario de la CNRT, con destino, plazo y datos del acompañante, y certificar la firma ante un oficial público. Se presentan los documentos del menor, de quien autoriza y del adulto autorizado, cuando corresponda. Los requisitos y el acceso al formulario figuran en la página oficial de autorizaciones nacionales. La CNRT también permite gestionar la autorización gratuitamente en la boletería de la empresa de transporte.

Para salir al exterior, el Registro Civil provincial informa que puede emitir autorizaciones para países limítrofes y por un plazo de 90 días. Publica atención de 8 a 12 y trámite sin costo, pero advierte que las firmas deben legalizarse ante la Cámara de Apelaciones de la circunscripción judicial correspondiente. Es importante consultar previamente el circuito y cualquier costo asociado a esa legalización.

También se pueden gestionar autorizaciones de salida del país ante Migraciones. El organismo ofrece modalidades normal, exprés y al instante, con plazos informados de diez días hábiles, 48 horas y hasta dos horas, respectivamente, y requisitos de turno que dependen de la sede. Antes de pagar o solicitar turno, conviene comprobar las tarifas y condiciones vigentes en la página oficial.

En todos los casos, revisar los documentos y el alcance de la autorización antes de viajar evita que una familia llegue a la terminal o al paso fronterizo con un permiso que no corresponde al destino, al acompañante o a la fecha del viaje.