El Hospital Dr. Pedro Moguillansky realizó por primera vez una videomediastinoscopia. La incorporación de esta técnica evitará que pacientes de Cipolletti y la región deban trasladarse a otras ciudades para acceder al estudio.

El Hospital Dr.Pedro Moguillansky realizó por primera vez una videomediastinoscopia , una intervención que permite analizar los ganglios ubicados entre los pulmones y detectar posibles células tumorales. La incorporación de esta técnica evitará que pacientes de Cipolletti y la región deban trasladarse a otras ciudades para acceder al estudio.

Desde ahora, los pacientes y sus familias no tienen que trasladarse a otra ciudad para hacer este estudio. La técnica utiliza una cámara para examinar el mediastino, la zona del tórax ubicada entre los pulmones, y permite tomar muestras de ganglios linfáticos para analizarlas. En la intervención participaron los cirujanos Sergio Mainero Nieto, José Sustersic y Alejandro Vona.

En esta primera intervención, el equipo buscó determinar si había células tumorales en esa zona en un paciente con una lesión pulmonar . Mainero Nieto explicó que el objetivo era evaluar si existía una "diseminación de células neoplásicas en el mediastino". Esa información ayuda a determinar la extensión de la enfermedad y a decidir cómo continuar el tratamiento.

Una evaluación especializada más cerca de casa

Para José Sustersic, el beneficio de realizar la práctica en Cipolletti se traduce en algo concreto: el paciente y su familia “no tienen que desplazarse o viajar”.

El cirujano recordó que, desde el año 2000 y hasta la pandemia, su equipo viajaba desde General Roca para colaborar con el hospital. Hoy, destacó, contar con un especialista en cirugía torácica en Cipolletti permite resolver este tipo de intervenciones en la propia ciudad.

Sustersic señaló que la práctica fue posible por el equipamiento disponible y por la formación de Mainero Nieto en cirugía torácica. “Que puedan tener un cirujano torácico en la localidad es muy importante y en la parte pública es todo un hito", afirmó. Mainero Nieto, por su parte, agradeció el acompañamiento de Sustersic y Vona en esta primera intervención.

Con esta práctica, el Hospital de Cipolletti amplía su capacidad para evaluar lesiones pulmonares: cuando la videomediastinoscopia está indicada, los pacientes pueden completar en la localidad un paso clave para definir su tratamiento.

Orgullo sanitario: reconocimiento nacional para hospitales rionegrinos

Los hospitales públicos de General Roca, San Carlos de Bariloche, Campo Grande y Cipolletti recibieron la distinción oficial como "Establecimiento comprometido con la salud y calidad del paciente", otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación.

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Este logro es el resultado de un riguroso proceso de autoevaluación de buenas prácticas y refleja el compromiso diario de nuestros equipos de salud por brindar una atención cada vez más segura, eficiente y centrada en las personas.

La entrega de diplomas se realizó en General Roca en el marco de las Jornadas de Calidad, Seguridad y Control de Infecciones, renovando el desafío de seguir fortaleciendo la red pública en cada rincón de Río Negro.