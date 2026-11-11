Ipross y Profarse garantizan el acceso gratuito a preservativos en toda la provincia.

El Ipross y Profarse amplían los puntos de acceso gratuito a preservativos en toda la provincia, a través de las 42 delegaciones de la obra social. La iniciativa forma parte de una política pública de prevención y cuidado de la salud sexual que busca acercar herramientas de prevención a cada localidad rionegrina y facilitar el acceso a estos insumos.

La acción se enmarca en una estrategia sanitaria que prioriza la prevención y busca fortalecer el acceso a herramientas de cuidado, especialmente frente al aumento de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la sífilis, que representan un desafío para la salud pública.

A través del trabajo conjunto entre el Ipross y el laboratorio provincial, los preservativos se distribuyen en las delegaciones de la obra social, que funcionan como puntos de acceso para afiliadas y afiliados en las distintas regiones de Río Negro.

De esta manera, la iniciativa aprovecha la presencia territorial del Ipross para garantizar que las personas puedan acceder a estos insumos de manera gratuita y sencilla, desde la cordillera hasta la costa y el Valle.

La importancia de prevenir

La Presidenta del Ipross, Ivana Porro, destacó la importancia de anticiparse a los problemas sanitarios y sostener políticas de prevención: "Cuando la salud sexual se ve afectada y el contexto es adverso, lo primero que refuerza un Estado eficiente es la prevención".

La iniciativa refleja un modelo de gestión basado en la articulación de los recursos públicos. En este caso, el trabajo entre la obra social provincial y PROFARSE permite sumar capacidades para ampliar el alcance de las políticas sanitarias y contribuir a las acciones de prevención que lleva adelante el Ministerio de Salud.

La propuesta también pone en valor el rol de las delegaciones del Ipross como espacios de cercanía con la comunidad, que permiten acercar servicios y políticas públicas a distintos puntos del territorio. Con esta acción, Río Negro reafirma el compromiso de sostener políticas de salud sexual que prioricen la prevención, el acceso y el cuidado de la población.

Aumentan los casos de sífilis en Río Negro y lanzan una campaña en las escuelas

Los casos de sífilis mantienen una tendencia creciente en Río Negro y encendieron una señal de alerta en las autoridades sanitarias.

La iniciativa busca revertir la falta de conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y reforzar el uso de métodos de barrera. Desde Salud advirtieron que, pese a que la sífilis tiene cura desde hace más de 80 años, los contagios continúan en aumento en la región patagónica.

La sífilis puede transmitirse incluso sin penetración

Uno de los aspectos que más remarcan desde Salud es que la transmisión de la sífilis no requiere necesariamente una relación sexual con penetración.

La infección puede producirse por contacto directo entre mucosas y lesiones durante distintas prácticas sexuales, incluido el sexo oral o los frotamientos.

Por ese motivo, los especialistas insisten en la importancia de incorporar métodos de barrera, como el preservativo peneano, el preservativo vaginal y el campo de látex, para reducir el riesgo de contagio.

Tiene cura, pero una persona puede volver a infectarse

A diferencia de otras infecciones, la sífilis cuenta con un tratamiento antibiótico efectivo. Según explicó Di Prátula, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la enfermedad, el tratamiento puede requerir una o tres aplicaciones de penicilina.