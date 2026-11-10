La Fiesta Nacional de la Pera 2027 ya tiene fecha confirmada: cuándo será

Días atrás el intendente de Allen anunció en redes sociales el regreso de la tradicional fiesta de la pera y anticipando que sería ''atípica y diferente''.

Después de un año de ausencia, la Fiesta Nacional de la Pera volverá a tener su lugar en el calendario de Allen. La celebración volverá después de que la edición 2026 fuera suspendida durante la gestión del intendente Marcelo Román , en medio de una profunda crisis económica y financiera que atravesaba el municipio.

En aquel momento, las arcas municipales estaban en un estado crítico y la organización de un evento de esta magnitud quedó fuera de las posibilidades económicas de la comuna. Sin embargo, el jefe comunal anunció que este 2027 se realizaría una nueva edición pero con un cambio en la producción del masivo evento.

Este martes quedó confirmada que el regreso de la tradicional fiesta valletana será los días 22, 23 y 24 de enero , con una novedad: el regreso al escenario del Anfiteatro Municipal .

Ahora, también en medio de un escenario institucional complejo, el municipio busca que Allen se prepare para "recuperar" una de sus celebraciones más representativas, vinculada directamente con la producción frutícola y la historia de la ciudad.

Gentileza AN Allen

Tres noches con dos escenarios y una fiesta que convoca a todos

Según comunicó el municipio, la programación tendrá dos escenarios cada noche, artistas, muestras artísticas, concursos y exhibiciones. También habrá stands, feria de emprendedores y artesanos, food trucks, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. Uno de los atractivos tradicionales será el Concurso de Embaladores Mixto, donde la destreza y la técnica de los trabajadores del empaque volverán a ser protagonistas.

Sobre las inscripciones comerciales

Desde el municipio informó que ya están disponibles los espacios para los sectores gastronómico y de reventa dentro del predio ferial. Los interesados deberán presentar una nota de preinscripción con sus datos personales y los de su actividad comercial en la Dirección de Comercio, de lunes a viernes, de 7:30 a 13 horas.

Además, se encuentra habilitado el WhatsApp al 2984 224712.

Una suspensión atravesada por el factor económico

En noviembre del año pasado, se confirmó que la edición 2025 de la Fiesta de la Pera “dejó las arcas municipales al borde del colapso ”. Esto incluía: contrataciones millonarias de bandas, sumado a incrementos salariales muy por encima del promedio nacional y gastos igualmente abultados en publicidad, asesorías externas y otros rubros cuestionados por la oposición, desencadenaron el cataclismo económico.

"No hay plata", reconoció una fuente del gobierno local en aquel momento. El panorama fue tan delicado que el municipio ni siquiera "habría terminado de pagarle al proveedor de sonido de la fiesta anterior, una deuda que ascendía a varios millones. Y la lista no termina ahí: otros proveedores también esperan el cobro de compromisos impagos".