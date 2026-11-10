Lorena Villaverde viajó a Estados Unidos para buscar inversiones y oportunidades comerciales para Río Negro

La diputada nacional inició una agenda de reuniones en Nueva York y Washington con empresarios, organismos financieros y referentes institucionales para impulsar el desarrollo productivo provincial.

La diputada nacional, Lorena Villaverde comenzó una gira por Estados Unidos en busca de inversiones para Río Negro.

La diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde , inició una agenda de trabajo en Estados Unidos con el objetivo de promover inversiones, fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los sectores productivos de la provincia.

La legisladora comenzó su viaje este lunes 9 de noviembre y tiene previsto desarrollar actividades en Nueva York y Washington , donde mantendrá encuentros con representantes empresariales, organismos financieros, instituciones internacionales y autoridades estadounidenses.

La iniciativa apunta a conectar a productores, emprendedores y empresarios rionegrinos con potenciales inversores, socios tecnológicos y fuentes de financiamiento que permitan impulsar proyectos vinculados con la producción, la infraestructura y las exportaciones.

El viaje se enmarca en la política de apertura económica e integración internacional impulsada por el presidente Javier Milei, con la intención de ampliar las posibilidades de inserción de las economías regionales en mercados internacionales.

Nueva York, la primera escala de la agenda internacional

La primera etapa de las actividades de Lorena Villaverde en Estados Unidos se desarrollará en Nueva York, donde está previsto un desayuno de trabajo en el Consulado argentino con representantes de distintos sectores económicos.

En ese encuentro participarán referentes empresariales, financieros y de la industria energética, con quienes la diputada buscará presentar las capacidades productivas de Río Negro y explorar posibles alternativas de cooperación e inversión.

La agenda también contempla una visita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y un almuerzo de trabajo en la Misión Permanente de la Argentina ante ese organismo internacional.

Además, están programadas reuniones con representantes de la banca de inversión, uno de los sectores considerados estratégicos para identificar mecanismos de financiamiento destinados a proyectos productivos y de infraestructura.

Estas actividades tendrán como propósito establecer contactos institucionales y empresariales que permitan acercar las necesidades de los sectores económicos rionegrinos a organizaciones con capacidad de inversión y desarrollo tecnológico.

Washington y los encuentros con organismos financieros

La segunda etapa del recorrido tendrá lugar en Washington, donde Villaverde prevé mantener reuniones con representantes del Congreso estadounidense, funcionarios de la Embajada argentina y distintas instituciones vinculadas con el desarrollo económico.

Entre los organismos incluidos en la agenda figura la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), además del Atlantic Council y la Cámara de Comercio estadounidense.

La participación en estos espacios buscará abrir canales de diálogo sobre posibles proyectos de inversión y cooperación, especialmente aquellos relacionados con sectores que presentan oportunidades de crecimiento dentro del territorio rionegrino.

Uno de los objetivos será conocer los requisitos técnicos y financieros necesarios para avanzar en futuras gestiones, además de identificar interlocutores que permitan sostener los contactos una vez finalizado el viaje.

Energía, minería y turismo: los sectores que busca potenciar Río Negro

La agenda internacional tendrá como ejes principales la energía, la minería, la tecnología y el turismo, actividades que forman parte de las áreas productivas que la legisladora buscará presentar ante potenciales socios internacionales.

También se abordarán proyectos vinculados con el agua y los sistemas de riego, considerados fundamentales para ampliar la producción de alimentos y fortalecer las posibilidades de crecimiento de las actividades agrícolas.

Otro de los temas previstos será el desarrollo de rutas, ferrocarriles y puertos, infraestructura necesaria para mejorar la conectividad de los sectores productivos y facilitar el transporte de mercaderías hacia nuevos destinos comerciales.

En este sentido, las gestiones buscarán vincular las capacidades existentes en la provincia con recursos financieros, conocimientos especializados y herramientas tecnológicas que contribuyan a desarrollar iniciativas con mayor valor agregado.

El objetivo de generar inversiones, exportaciones y empleo

Desde su función parlamentaria, Villaverde buscará transformar los contactos internacionales en oportunidades concretas para Río Negro, especialmente mediante el acercamiento entre empresas locales y potenciales socios comerciales o financieros.

La propuesta contempla identificar intereses compartidos, establecer canales de comunicación y avanzar en posibles mecanismos de cooperación que permitan dar continuidad a las conversaciones iniciadas durante los encuentros en territorio estadounidense.

La prioridad planteada es que la proyección internacional de Río Negro contribuya a fortalecer las empresas provinciales, ampliar los mercados de exportación y generar nuevas posibilidades de empleo para los trabajadores rionegrinos.