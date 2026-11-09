Denunció que un conocido de su esposo, que asiste a su misma iglesia, la llama y le manda besos

La mujer pidió que le ordenaran al hombre que no se acerque a ella. Sin embargo no la pudieron ubicar para que ratifique la acusación. Qué resolvió la Justicia de Paz.

Una mujer de Carmen de Patagones denunció a un hombre de Guardia Mitre que asiste a su misma iglesia por acoso. Pero no lograron ubicarla para que ratifique la acusación, y el hombre fue absuelto de una causa contravencional.

Una mujer que reside en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, denunció por acoso y hostigamiento a un hombre domiciliado en Guardia Mitre , la localidad rionegrina cercana. La presentación la realizó en una sede policial el último 19 de octubre, en la que pidió que el sujeto no se le acerque más porque no quiere tener ningún tipo de contacto con él.

Según afirmó, el acusado es conocido de su esposo y concurre a la misma iglesia a la que asisten ellos, ubicada en la ciudad bonaerense. Sostuvo que en templo religioso advirtió que “le hacía gestos raros ”. Pero agregó que también le enviaba audios para que le avisara a su esposo que se acerque a una chacra, aunque al final del mensaje “ le mandaba besos”.

Aclaró que solo se lo encuentra en la iglesia, dado que viven en poblados distintos. Por ese motivo solicitó que le impongan medidas cautelares y que lo notifiquen para que “no se acerque a ella ni a su domicilio”.

No la pudieron ubicar por teléfono

La denuncia fue girada al Juzgado de Paz de Guardia Mitre, donde se inició un expediente contravencional. Sin embargo, la causa presentó dificultades en su tramitación, porque no pudieron ubicar a la mujer para que ratifique o rectifique la denuncia.

Según se destaca en el documento judicial publicado en el sitio web de la Justicia, brindó un número de teléfono al que llamaron en varias oportunidades, pero el contacto “no existe”.

En el Juzgado de Paz consideraron que era “importante comunicarse con ella” para que corrobore la acusación expresada en la policía y que pide al respecto, si solo quiere que se lo notifique al hombre sobre la prohibición de acercamiento o se tomen otras pautas previstas en el Código Contravencional provincial.

El Juzgado de Paz de Guardia Mitre dicó medidas para proteger a la mujer que denunció a un conocido por acoso callejero. Google

De todos modos, dictaron medidas cautelares para resguardar a la vecina maragata, y notificaron al acusado lo resuelto. Pero la responsabilidad achacada al hombre perdió sustento al profundizar el análisis del caso. Por empezar, no surgió que el sujeto no registra antecedentes contravencionales. Pero además se consideró que todo el cuadro probatorio reunido “resulta insuficiente para poder responsabilizar plenamente al denunciado de haber infringido la norma legal”.

También se valoró que el denunciado “ha cumplido con las medidas preventivas ordenadas oportunamente”. Ante ese escenario, las autoridades judiciales determinaron que eran endebles las pruebas para sancionar al sujeto, por lo que correspondía aplicar el principio de inocencia y absorberlo por el beneficio de la duda.

El caso de Cinco Saltos

Hace pocos días se conoció una denuncia similar presentada por una mujer en Cinco Saltos. También acusó a un hombre que concurre a su misma iglesia por acoso y hostigamiento. Dijo que acostumbra a “acercarse para saludarla de manera insistente”, hechos que “la hacían sentirse incómoda”. Pero además aseguró que pasa por su casa, busca a su hija menor y le regala caramelos y dinero y también se esconde en una baldío frente a su casa para espiarla. Incluso aseveró que agredió a un amigo de ella.

En este caso la Justicia de Paz dictó medidas cautelares para protegerla. Entre ellas se dispuso la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la denunciante y de su hija, como también todo acto de acoso, perturbación o intimidación”. El impedimento incluye comunicaciones mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

El dictamen judicial aclara que las pautas tendrán vigencia por 90 días, y que en caso de incumplimientos el sujeto será acusado de desobediencia a la orden judicial, con intervención de la Fiscalía. Además dispuso que el hombre deberá realizar, “de manera obligatoria”, un tratamiento psicológico y le indicó que concurra al área de salud mental del hospital local y otro establecimiento en el que pueda abordar la problemática de la violencia.