La imagen del papa León XIV quedó plasmada en una playa rionegrina: "Con nuestro arte, le damos la bienvenida"

La artista Lidia Rosana Gómez fue la encargada de hacer el dibujo del papa en la playa de Las Grutas.

La imagen del papa León XI quedó plasmada en la playa rionegrina: "Con nuestro arte, le damos la bienvenida".

Las arenas de Las Grutas volvieron a convertirse en escenario de una expresión artística que trascendió las fronteras. Esta vez, el motivo fue la llegada del papa León XIV a la Argentina y, como en cada acontecimiento de relevancia internacional, detrás de la iniciativa estuvo la artista Lidia Rosana Gómez .

En esta oportunidad, la jornada tuvo una particularidad: el buen clima hizo que una gran cantidad de personas se acercara a la playa para disfrutar del día. Esto obligó a la artista y a quien la acompañaba, Gabriela Henkel , a desplazarse unos metros en busca de un espacio adecuado para realizar la obra.

Para llevar adelante este tipo de dibujos necesitan arena mojada, pero sin que llegue el agua, y un sector con la menor cantidad posible de pisadas. Encontrar esas condiciones no fue sencillo, ya que la playa estaba colmada de visitantes.

"Salió la imagen del papa en la bajada en la que está la bandera, porque estaba explotada de gente la playa. No teníamos espacio, nos tuvimos que correr y lo hicimos ahí", le contó la artista a NoticiasNet.

Sobre el significado de esta representación, Gómez destacó el mensaje que buscaron transmitir a través de su trabajo: "Las arenas de nuestras playas en la Patagonia argentina se transformaron en un mensaje de fe, paz y esperanza".

Siguiendo con su mensaje de bienvenida, captaron el trabajo realizado en la costa rionegrina y concluyeron expresando: "La fe comienza cuando abrimos los brazos".

El papa León XIV celebró una histórica y multitudinaria misa en Argentina

El papa León XIV avanza con su agenda en su segundo día en Argentina. La jornada comenzó con la visita al Cottolengo Don Orione ubicado en Claypole, en el sur bonaerense. Luego, celebró una histórica y multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles..

Por la tarde, el pontífice se trasladará a Puerto Madero para presidir a las 16:10, un encuentro con representantes del ámbito laboral, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

A las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos de trabajo de las diócesis en la Catedral Metropolitana, a las 18:45, seguida de una cena con los obispos en el Arzobispado.

Cómo se debe pagar a quiénes trabajen los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre

Los feriados establecidos por la visita del Papa se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que los empleados que deban prestar servicios durante esas jornadas tendrán derecho a cobrar el doble de la remuneración habitual correspondiente al día trabajado.

También se prevé la suspensión de clases, la actividad bancaria y la atención habitual de organismos públicos en las jurisdicciones alcanzadas por cada feriado.