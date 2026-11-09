Tras el acto con el papa León XIV, Weretilneck destacó la importancia del trabajo y los jóvenes
El gobernador de Río Negro participó de un encuentro en el Palacio Libertad junto a mandatarios de distintas provincias.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a los gobernadores de distintas provincias. Tras la visita, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la importancia del trabajo, las oportunidades y la esperanza para las familias.
"Una economía al servicio de las personas, trabajo para sostener a las familias y oportunidades para que los jóvenes puedan construir su futuro en nuestra tierra", expresó Weretilneck al referirse a las palabras del Pontífice, que definió como un mensaje que compromete a quienes tienen responsabilidades de gobierno.
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El mandatario rionegrino sostuvo que el encuentro representa una convocatoria a fortalecer la educación y la formación, acompañar a quienes emprenden y generar condiciones para que el crecimiento económico llegue a cada hogar.
En ese sentido, afirmó que desde Río Negro comparten la responsabilidad de impulsar un desarrollo que se traduzca en empleo y oportunidades, con la inclusión de todos los rionegrinos.
Finalmente, Weretilneck apeló a la fe y al amor al prójimo como herramientas para construir una sociedad más unida y concluyó: "Que la fe y el amor al prójimo nos ayuden a tender puentes, cuidar a quienes más lo necesitan y trabajar unidos, con paz y esperanza".
El mensaje del papa León XIV en el Palacio Libertad
El acto se realizó este domingo por la tarde y fue transmitido por cadena nacional. El inicio estuvo a cargo del Presidente de la Nación, Javier Milei. Luego de su discurso, León XIV dirigió un mensaje a las autoridades y al cuerpo diplomático, al que presentó como una reflexión sobre la dignidad humana, la concordia y el bien común. El referente católico definió su llegada a Argentina como el recorrido inverso hacia la patria donde el anterior pontífice inició su historia.
Democracia, diálogo y límites al poder
León XIV definió a la democracia como parte de una herencia que cada generación debe cuidar y fortalecer. Entre sus componentes enumeró el sufragio, la participación pública, la libertad para expresar convicciones, la confianza en la ley y el reconocimiento de las instituciones como un espacio común.
Sostuvo, además, que su fortaleza depende de prácticas cotidianas: escuchar, cuidar la palabra, buscar acuerdos y reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con el que se comparte un destino.
Al dirigirse a quienes ejercen responsabilidades públicas, afirmó que la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y mira más allá de lo inmediato.
"Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado, y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", señaló.
El recuerdo de Francisco y el llamado a la unión nacional
Durante el discurso, León XIV evocó a Francisco y explicó que llegar a la Argentina, como su sucesor, significaba recorrer en sentido inverso el camino del pontífice argentino.
También mencionó al Martín Fierro, Jorge Luis Borges, el tango y el mate como expresiones de una memoria colectiva que las generaciones reciben y transmiten.
En el cierre, retomó el propósito constitucional de "constituir la unión nacional" y pidió que quienes vengan después reciban una patria unida. Finalmente, dirigió una oración a Nuestra Señora de Luján y bendijo a la Argentina y a sus habitantes.
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