El gobernador de Río Negro participó de un encuentro en el Palacio Libertad junto a mandatarios de distintas provincias.

Tras el acto con el papa León XIV, Weretilneck destacó la importancia del trabajo y los jóvenes.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , participó del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , junto a los gobernadores de distintas provincias. Tras la visita, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la importancia del trabajo, las oportunidades y la esperanza para las familias.

"Una economía al servicio de las personas, trabajo para sostener a las familias y oportunidades para que los jóvenes puedan construir su futuro en nuestra tierra", expresó Weretilneck al referirse a las palabras del Pontífice, que definió como un mensaje que compromete a quienes tienen responsabilidades de gobierno.

El mandatario rionegrino sostuvo que el encuentro representa una convocatoria a fortalecer la educación y la formación, acompañar a quienes emprenden y generar condiciones para que el crecimiento económico llegue a cada hogar.

En ese sentido, afirmó que desde Río Negro comparten la responsabilidad de impulsar un desarrollo que se traduzca en empleo y oportunidades, con la inclusión de todos los rionegrinos.

Finalmente, Weretilneck apeló a la fe y al amor al prójimo como herramientas para construir una sociedad más unida y concluyó: "Que la fe y el amor al prójimo nos ayuden a tender puentes, cuidar a quienes más lo necesitan y trabajar unidos, con paz y esperanza".

El mensaje del papa León XIV en el Palacio Libertad

El acto se realizó este domingo por la tarde y fue transmitido por cadena nacional. El inicio estuvo a cargo del Presidente de la Nación, Javier Milei. Luego de su discurso, León XIV dirigió un mensaje a las autoridades y al cuerpo diplomático, al que presentó como una reflexión sobre la dignidad humana, la concordia y el bien común. El referente católico definió su llegada a Argentina como el recorrido inverso hacia la patria donde el anterior pontífice inició su historia.

Democracia, diálogo y límites al poder

León XIV definió a la democracia como parte de una herencia que cada generación debe cuidar y fortalecer. Entre sus componentes enumeró el sufragio, la participación pública, la libertad para expresar convicciones, la confianza en la ley y el reconocimiento de las instituciones como un espacio común.

Sostuvo, además, que su fortaleza depende de prácticas cotidianas: escuchar, cuidar la palabra, buscar acuerdos y reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con el que se comparte un destino.

Al dirigirse a quienes ejercen responsabilidades públicas, afirmó que la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y mira más allá de lo inmediato.

"Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado, y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", señaló.

El recuerdo de Francisco y el llamado a la unión nacional

Durante el discurso, León XIV evocó a Francisco y explicó que llegar a la Argentina, como su sucesor, significaba recorrer en sentido inverso el camino del pontífice argentino.

También mencionó al Martín Fierro, Jorge Luis Borges, el tango y el mate como expresiones de una memoria colectiva que las generaciones reciben y transmiten.

En el cierre, retomó el propósito constitucional de "constituir la unión nacional" y pidió que quienes vengan después reciban una patria unida. Finalmente, dirigió una oración a Nuestra Señora de Luján y bendijo a la Argentina y a sus habitantes.