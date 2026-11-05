Emoción por la cipoleña que tocará el bombo en la visita del papa León XIV: "Es una bendición"

Flor Olatte comparte sus sensaciones previas con LM Cipolletti . Qué le diría, cómo surgió la chance, su presente en nuestra ciudad y mucho más en la charla con LMC .

Florencia Olatte, un orgullo cipoleño. En la previa a su actuación por la visita del Papa, recibió a LMC.

La invitación para actuar en la visita del Papa León XIV a la Argentina cayó como un “regalo del cielo ”, justamente, para Flor Olatte y todo Cipolletti . A través de ella y su bombo legüero , nuestra ciudad se hará sentir en la llegada del Sumo Pontífice a nuestro país.

Si bien no tiene una creencia definida, la percusionista local se declara sumamente “orgullosa” de esta emocionante oportunidad que se le presenta y, a tono con el sublime evento religioso del que formará parte, considera “una bendición” haber sido elegida entre tantas opciones.

“De una productora convocaron a artistas del interior y de Cipolletti voy yo. Es una alegría inmensa. Mi familia está muy contenta, imagínate. Mis padres y hermana, mis tías y tíos que son católicos también estallaron de alegría”, explica a LM Cipolletti el revuelo familiar que causó semejante noticia.

Estefania Petrella

En medio de una pausa mañanera en su estudio cipoleño donde brinda los distintos Talleres (se viene también uno de zamba), una de las figuras del espectáculo local recibió a este medio para compartir sus sensaciones por este nuevo hito en su destacada trayectoria.

"Lo más groso de mi carrera"

Sobre el impacto que puede tener el paso de León XIV en nuestro país, reflexiona con su habitual claridad conceptual: “Ojalá que sirva para que las cosas cambien. Estamos en un contexto de mucha violencia, de una sociedad con algunos valores trastocados. Tengo el presentimiento de que puede marcar un punto de inflexión. Estaría bueno, además de su mensaje, que él escuche también los problemas del país”.

Flor se subirá nada menos que al imponente escenario que se montará en el Monumento a los Españoles -Libertador y Sarmiento-, en el porteño barrio de Palermo, él mismo desde el cual León XIV oficiará una Misa de cara a miles de fieles el lunes 11 y el martes 10 encabezará una vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes.

Mientras prepara la valija para su inminente y tan especial viaje, no duda en ubicar a la futura experiencia en el podio de los momentos más trascendentes de su exitosa carrera, “quizá junto a las giras por Australia y Estados Unidos, algo impensado para una chica de barrio como yo, pero esto sin dudas que supera todo”.

Flor le dedica tanto tiempo a su gran pasión, que no le queda margen para otra cosa. Soltera, sin hijos, “ni siquiera mascotas tengo porque me la paso viajando y no podría asumir esa responsabilidad”, comenta con simpatía quien mamó el amor por el folclore y el bombo de su papá Juan Carlos.

En verdad, hay toda una historia y tradición familiar detrás que explica este presente abocada a la actividad. “Desde chica que comencé con esto, siguiendo a mi papá primero, él también tiene un grupo Huellita Rionegrina con mi mamá, en las reuniones familiares tocamos con ellos y mi hermana. ¿A qué otra cosa me iba a dedicar”, bromea.

Flor, en familia.

Feliz por la gran convocatoria de la segunda Marcha de los Bombos del Alto Valle y con una agenda sumamente cargada, adelanta que “voy a ir sola a Buenos Aires pues tengo previsto aprovechar para quedarme unos días, visitar amigos y amigas en Dolores, en Lobos y mechar con actuaciones allí”.

Consultada, a propósito de la oportunidad de tener cara a cara a una de las personalidades más influyentes del mundo, a qué otro personaje o ídolo le gustaría conocer, admite que “no tengo un gran ídolo, no creo tanto en las individualidades sino más bien en lo colectivo”.

Por último, agradece “a mi familia y a los cipoleños que siempre me han respaldado en este hermoso camino”. Flor Olatte, un orgullo cipoleño que tocará el cielo con las manos durante la visita del Papa.

Quién es Flor Olatte

Con 34 años es una referente de la Comunidad Legüera del Alto Valle y de las percusionistas más destacadas de la Patagonia. Desde muy pequeña comenzó a tocar inspirada por su padre, el músico folclórico Juan Carlos Olatte. Integró el trío folclórico Patagonia Trío (junto a su padre y Carlos Mussi), recorriendo peñas y escenarios regionales.

Imparte talleres, cursos de percusión y canto, y cuenta con una gran comunidad de seguidores en redes sociales como Instagram, YouTube y Facebook, donde comparte tutoriales, ritmos y encuentros como la Marcha de los bombos Alto Valle.

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Lo que hay que saber sobre la visita del Papa León XIV

León XIV llegará a la Argentina este domingo para iniciar una visita de cuatro días que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda del Papa incluirá encuentros con Javier Milei, misas públicas y reuniones con representantes de distintos sectores.

misas públicas y reuniones con representantes de distintos sectores. La visita del Pontífice generó un fuerte interés turístico: las búsquedas de alojamiento en Luján y Córdoba crecieron hasta un 500%.

Cronograma de actividades