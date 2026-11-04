Dolor en Cipolletti y el Alto Valle por la muerte del colectivero del pueblo: "Le ponías apodos a todos"

El último adiós al chofer que le tenía paciencia a los abuelitos, el que esperaba si veía corriendo a una persona para no perder el cole por el espejito. ¡Gracias!

De esos choferes agradables, "buena onda", capaz de detenerse el tiempo que fuese necesario para que suba una persona mayor o para que un joven estudiante al que había visto por el espejito corriendo con desesperación hacia la parada no perdiese el colectivo. Cipolletti y todo el Alto Valle atraviesan momentos de absoluta tristeza por la muerte de Luis "Rulo" Mariño , un histórico chofer de colectivos de 64 años y referente del Barrio Obrero A .

Mariño, recordado por su calidez y su incuestionable simpatía al volante durante los recorridos entre Cipolletti y Neuquén , había sido internado de urgencia tras sufrir una complicación cardíaca repentina al finalizar una jornada de trabajo. Pese a las cadenas de oración impulsadas por vecinos, allegados y pasajeros, se conoció en las últimas horas la triste noticia de su fallecimiento.

En medio del dolor, sus seres queridos expresaron vía LM Cipolletti su agradecimiento por el acompañamiento recibido y recordaron a Luis con el afecto, la alegría y el humor que siempre lo caracterizaron.

"Sí que lo vamos a extrañar por la gran persona que siempre fue. Su partida nos dejó un vacío inmenso, pero siempre te recordaremos por tus chistes y los apodos que ponías a las personas, y por tu gran corazón. Te recordaremos siempre tu esposa Emelina, tus hijos Franco, Luciano y Daiana", expresaron sus allegados más cercanos.

Asimismo, la familia hizo llegar un sentido reconocimiento a quienes brindaron contención en este difícil trance: "Agradecerle a cada persona que estuvo ayudando, en especial a Jorge Bunter, que nos ayudó con los trámites del sepelio".

Una huella imborrable en el transporte y el barrio

Apasionado hincha de Boca y vecino referente del Barrio Obrero, "Rulo" Mariño era una figura cotidiana y entrañable para cientos de usuarios que diariamente cruzaban el puente interprovincial.

Trabajó hasta el último día. El colectivo era su cable a tierra. Se lo va a extrañar en Cipolletti y en todo el Alto Valle. ¡Hasta siempre, Luis!