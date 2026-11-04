Dos autos chocaron en la Ruta 151, a la altura del tanque del DPA, y solo se registraron daños materiales

El siniestro se produjo durante la mañana de este miércoles. Presumen que los vehículos circulaban en direcciones opuesta y uno invadió el carril contrario.

Un Fiat Cronos fue uno de los vehículos involucrados en el choque. Resultó con notables daños de chapas. No hubo heridos de gravedad.

Dos vehículos chocaron en la Ruta 151 durante la mañana de este miércoles en la curva que se encuentra a la altura de la planta potabilizadora de agua del DPA, en Cipolletti . De acuerdo a lo que se pudo establecer, impactaron un Fiat Cronos color rojo y un Volkswagen Gol Trend.

Hasta el momento no se confirmó la mecánica del impacto. Pero de acuerdo a los daños sufridos por los rodados, la colisión fue casi de frente, por lo que se presume que circulaban en direcciones opuestas y uno de ellos habría invadido el carril contrario. Trascendió que no se registraron personas lesionadas de gravedad.

Un Fiat Cronos fue uno de los vehículos involucrados en el choque. Resultó con notables daños de chapas. No hubo heridos de gravedad.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial se constituyó en el lugar para realizar las primeras actuaciones y ordenar el tránsito, que suele ser continuo a toda hora del día.

Además, debieron retirar del pavimento restos de vidrios y plásticos que quedaron esparcidos sobre la calzada, donde también quedaron manchas de humedad, supuestamente de aceite y agua.

Habían convocado al Gabinete de Criminalística para efectuar los peritajes que podrán determinar si hubo responsabilidades entre los conductores. Hasta el momento no se brindó información oficial desde la dependencia policial, donde quedó una oficial a cargo.