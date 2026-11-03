El Albinegro visitará a Juventud Antoniana por la ida de los cuartos de final de la Reválida. El viaje está previsto por tierra, pero la dirigencia trabaja para conseguir pasajes aéreos

Cipolletti afronta otro viaje a Salta: 36 horas en micro o una última gestión para volar

Cipolletti volverá a recorrer uno de los caminos más largos de la temporada. Después del golpe sufrido en la final del Federal A ante San Martín de Formosa, el Albinegro deberá viajar otra vez a Salta para enfrentar a Juventud Antoniana . Esta vez, en el comienzo de una nueva ilusión por el ascenso a la Primera Nacional.

La dirigencia ya tiene preparado el colectivo para afrontar un recorrido de aproximadamente 36 horas . La salida está prevista para el jueves por la mañana, con la intención de llegar a la capital salteña con tiempo suficiente para que el plantel pueda descansar antes del partido del domingo, a las 17, en el estadio Fray Honorato Pistoia.

Sin embargo, la opción terrestre todavía no está completamente definida. La Subcomisión de Fútbol trabaja para intentar conseguir pasajes aéreos y evitarle al plantel el desgaste de un viaje tan extenso.

Estefania Petrella

De la planificación anticipada a una carrera contrarreloj

La situación es muy diferente a la que atravesó Cipolletti en septiembre, cuando visitó al Santo por la novena y última fecha del Nonagonal.

En aquella oportunidad, el fixture se conoció con aproximadamente dos meses de anticipación y permitió que la dirigencia comenzara a organizar el traslado aéreo con comodidad.

Las gestiones se iniciaron 45 días antes del encuentro, con un acuerdo entre ambas instituciones para disputar el partido un viernes por la noche. Esto facilitó la compra de pasajes aéreos y la planificación de la estadía.

Esta vez, el escenario cambió por completo. Después de perder la final en Córdoba, Cipolletti debió esperar una semana para conocer a su próximo adversario. Recién con la definición de los octavos de final de la Reválida pudo comenzar a organizar el viaje, el pasado domingo por la noche.

El escaso margen de tiempo complicó la posibilidad de conseguir vuelos y obligó a preparar la alternativa más viable: viajar por tierra.

Estefania Petrella

El avión no deja de ser una posibilidad

Más allá de tener el colectivo disponible para salir el jueves, la dirigencia mantiene abierta una posibilidad: conseguir los recursos necesarios para trasladar a la delegación por vía aérea.

La alternativa que se analiza es un vuelo directo desde Neuquén hacia el Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes, previsto para la mañana del sábado.

De concretarse, el plantel podría evitar las 36 horas de ruta y llegar a Salta un día antes del encuentro.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación y la institución continúa trabajando para reunir los recursos económicos que permitan afrontar los pasajes.

Por el momento, el viaje en micro sigue siendo la primera opción. La intención es resolver la logística cuanto antes para no alterar la preparación deportiva del equipo de Fabián Enríquez.

El antecedente favorable en el Fray Honorato Pistoia

En septiembre, por la última fecha del Nonagonal, el Capataz visitó a Juventud Antoniana en el Fray Honorato Pistoia y consiguió una importante victoria por 2 a 0.

Ahora volverá al mismo estadio, aunque con un contexto completamente diferente. Después del Nonagonal, el Santo tomó fuerzas y mejoró su rendimiento.

Con respecto al calendario, Juventud tenía la costumbre de disputar sus partidos como local los viernes por la noche, en parte por la actividad de Central Norte y Gimnasia y Tiro en la Primera Nacional.

Sin embargo, la fase regular de la segunda división ya finalizó y Central Norte terminó su participación. Gimnasia y Tiro, por su parte, continúa en el Reducido y tiene previsto visitar a Ferro durante el fin de semana del 14 de noviembre.

En esta oportunidad, Juventud Antoniana recibirá a Cipolletti el domingo desde las 17.

El cruce será el primero de los cuartos de final de la Reválida, instancia a la que Cipolletti ingresó después de perder la definición por el primer ascenso.

El Albinegro tendrá la ventaja de disputar el encuentro de ida en Salta y definir la serie en La Visera de Cemento, frente a su gente.