Cipolletti espera rival en la Reválida: el tremendo cruce de cuartos que asoma

El Albinegro conocerá este domingo al adversario de la primera instancia que disputará en la Révalida. El antecedente reciente con su más que probable contrincante.

Cipolletti quedó muy cerca de conocer a su próximo rival en la Fase Reválida del Federal A . Después de perder la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa , el Albinegro ingresó directamente a los cuartos de final y, por haber llegado a esa definición, ocupa el primer lugar del ordenamiento. Esa posición le garantiza enfrentar al peor clasificado entre los equipos que avancen.

Con buena parte de las series ya resueltas, Juventud Antoniana aparece como el adversario más probable. El conjunto salteño eliminó a Sol de América de Formosa después de ganar 3-0 como local y perder 2-0 en la revancha. Su clasificación lo dejó como el equipo peor ubicado entre los que ya aseguraron un lugar en la próxima ronda.

Solo queda un escenario capaz de modificar ese cruce: que Sportivo Las Parejas elimine a Alvarado . El conjunto santafesino comenzó los octavos como 14° en el ranking, por debajo de Juventud Antoniana, y por eso pasaría automáticamente a ser el rival de Cipolletti si consigue avanzar.

La definición llegará este domingo en Mar del Plata. Alvarado ganó 1-0 el partido de ida como visitante y además cuenta con ventaja deportiva, por lo que Sportivo Las Parejas necesita remontar la serie en el estadio José María Minella. Si el equipo marplatense sostiene la diferencia y clasifica, Cipolletti enfrentará a Juventud Antoniana.

Cipolletti tiene un antecedente reciente ante Juventud Antoniana

Un eventual cruce con el conjunto salteño tendría un antecedente muy cercano. Cipolletti y Juventud Antoniana se enfrentaron en la última fecha del Nonagonal B, en un partido que terminó con victoria 2-0 del equipo rionegrino en Salta y aseguró su clasificación a la instancia siguiente.

El escenario ahora será diferente. El equipo dirigido por Fabián Enríquez viene de perder la final ante San Martín de Formosa y deberá reponerse rápidamente para afrontar la segunda posibilidad de ascenso a la Primera Nacional.

Cipolletti tendrá además una ventaja importante por su ubicación en el ordenamiento. Ante el rival que finalmente le corresponda, contará con ventaja deportiva, por lo que avanzará a semifinales en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol después de los dos partidos.

La serie se disputará a ida y vuelta, con el primer encuentro en cancha del peor ubicado y la definición en La Visera de Cemento. Las fechas previstas para los cuartos son el 8 y el 15 de noviembre.