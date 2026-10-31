Cambios en el estacionamiento medido de Cipolletti desde este lunes: qué hay que saber

Una nueva disposición municipal comenzará a aplicarse en las próximas horas y tendrá impacto directo en los automovilistas. Conocé los detalles de la medida oficial.

Desde este lunes, el servicio de Estacionamiento Medido (SEM) tendrá actualizaciones en Cipolletti.

El estacionamiento medido en Cipolletti tendrá un nuevo aumento , como parte de la actualización de las tasas municipales. La modificación impactará en los automovilistas que estacionen en el sector céntrico de la ciudad.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Municipal N° 1308/2026, publicada en el Boletín Oficial N° 694 del 29 de octubre. La normativa determina los nuevos valores correspondientes al sistema de estacionamiento pago y otros servicios municipales.

El incremento se enmarca en la actualización tarifaria que lleva adelante el Ejecutivo municipal, tomando como referencia el último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

Estefania Petrella

Cuánto costará estacionar en Cipolletti desde este lunes

De acuerdo con el artículo 34 bis del Anexo II, el nuevo cuadro tarifario establece un esquema escalonado que aumenta progresivamente según el tiempo de permanencia de cada vehículo dentro de la zona regulada.

Los nuevos valores del estacionamiento medido serán los siguientes:

Primera hora: $575.

Segunda hora: $720.

Tercera hora: $865.

De esta manera, un automovilista que permanezca estacionado durante dos horas deberá abonar $1.295, mientras que quienes utilicen el espacio durante tres horas tendrán que pagar un total de $2.160.

Hasta octubre, las tarifas correspondientes a las primeras dos horas eran de $555 y $695, respectivamente. Con la actualización, los incrementos serán de $20 para la primera hora y $25 para la segunda.

Por qué aumenta el estacionamiento medido

La actualización responde a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, que registró una variación del 1,9%, según los datos oficiales utilizados por el municipio.

La normativa establece que el Ejecutivo puede modificar los valores de tasas, derechos y permisos municipales, tomando como base y límite el último incremento inflacionario publicado por el INDEC al momento de emitir las liquidaciones.

El nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026 y alcanzará a los espacios comprendidos dentro del área de estacionamiento regulado, delimitada por el Código de Tránsito municipal.

Estefania Petrella

Qué pasará con los vecinos que viven en la zona de estacionamiento medido

La resolución también contempla una tarifa diferenciada para los vecinos frentistas que residen dentro del área de estacionamiento medido y que no cuentan con garaje en sus viviendas.

En estos casos, el importe mensual será de $23.100, permitiendo utilizar los espacios habilitados en ambas márgenes de la cuadra correspondiente al domicilio y en las calles laterales inmediatas de la misma manzana.

Por otra parte, los residentes que sí cuentan con garaje podrán estacionar frente a su ingreso sin cargo, siempre que respeten la modalidad de estacionamiento establecida para esa cuadra.

Qué establece la normativa sobre las infracciones

El artículo también contempla el procedimiento ante la falta de pago del estacionamiento medido. La normativa establece un plazo de 15 minutos desde que el personal de control verifica el incumplimiento en el sistema.

Una vez transcurrido ese período, podrá hacerse efectivo el incumplimiento por falta de pago, con los cargos correspondientes previstos en la normativa municipal, incluidos los conceptos administrativos y accesorios que resulten aplicables.