El estacionamiento medido de Cipolletti aumenta otra vez: cuánto costará cada hora

A partir de la próxima semana, el servicio de Estacionamiento Medido de la ciudad actualizará sus valores. En detalle las nuevas tarifas.

Desde septiembre, las tarifas del Estacionamiento Medido se actualizan e incrementan su valor.

El estacionamiento medido de Cipolletti tendrá nuevos valores desde el próximo martes 1 de septiembre. La actualización quedó formalizada este miércoles mediante la Resolución 985, publicada en el Boletín Oficial municipal.

La medida establece un nuevo esquema tarifario para quienes utilizan los espacios públicos dentro del área delimitada por el Código de Tránsito. El incremento forma parte de las actualizaciones periódicas que aplica el Municipio sobre distintos servicios.

Según se desprende de la resolución, los nuevos valores contemplan tarifas diferenciadas de acuerdo con la cantidad de horas que permanezca estacionado cada vehículo. El sistema mantiene una escala progresiva para desalentar estadías prolongadas.

Estefania Petrella

Cuánto costará estacionar en Cipolletti

A partir del 1 de septiembre, la primera hora de estacionamiento medido tendrá un valor de $555. Se trata del monto inicial que deberán abonar los conductores que utilicen un espacio dentro de la zona regulada.

La segunda hora tendrá un costo de $695, mientras que la tercera llegará a $835. De esta manera, permanecer durante tres horas consecutivas en un espacio de estacionamiento medido representará un desembolso total de $2.085.

El esquema busca establecer un costo creciente según el tiempo de ocupación del espacio público. La diferencia entre cada tramo pretende generar una rotación de vehículos y facilitar la disponibilidad de lugares en las zonas de mayor demanda.

La actualización se incorpora a través de una modificación del artículo 34 bis, correspondiente a la ocupación o uso de espacios públicos para estacionamiento. Allí quedan establecidos los nuevos valores que regirán desde septiembre.

Estefania Petrella

Una actualización vinculada al IPC

La modificación responde a una metodología que el Municipio viene utilizando para actualizar de manera periódica distintos valores vinculados con servicios y prestaciones loca les. En este caso, el ajuste se encuentra relacionado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

La lógica aplicada contempla actualizaciones mensuales acordes con los datos del IPC, con el objetivo de evitar que las tarifas queden desfasadas frente a la evolución general de los precios de la economía.

Por este motivo, los conductores que habitualmente utilizan el estacionamiento medido deberán tener en cuenta que los valores pueden volver a modificarse en las próximas actualizaciones, de acuerdo con los índices que se tomen como referencia.

Qué deberán pagar los frentistas

La resolución también contempla una tarifa especial para los vecinos frentistas que tienen su domicilio dentro del área donde funciona el estacionamiento medido. El esquema diferencia entre quienes cuentan con garaje y aquellos que no poseen ingreso vehicular.

Para los vecinos que no tienen garaje, la tarifa mensual será de $22.300. El permiso permitirá la ocupación de espacios en ambas márgenes de la cuadra correspondiente al domicilio y en las laterales inmediatas de la misma manzana.

En cambio, aquellos frentistas que poseen garaje podrán estacionar frente al ingreso de su propiedad sin cargo. La normativa permite hacerlo de manera paralela al cordón o a 45 grados, siempre que el sistema asignado a esa cuadra lo permita.

De esta manera, el nuevo esquema mantiene una diferenciación entre las distintas situaciones de los residentes. La normativa busca contemplar las necesidades particulares de quienes viven dentro del área donde se aplica el estacionamiento medido.

Estefania Petrella

También cambian las reservas de estacionamiento

La actualización tarifaria alcanza además a los permisos de reserva de estacionamiento o apeaje dentro del área regulada. En estos casos, los valores se determinan por mes y por metro, dependiendo del tipo de actividad.

Los hoteles, hosterías y hospedajes en general tendrán una tarifa de $28.000 mensuales por metro para la reserva de apeaje. El mismo valor se aplicará a determinadas reservas destinadas al estacionamiento de ambulancias.

Las entidades bancarias y financieras que necesiten reservar espacios exclusivamente para el transporte de caudales deberán abonar $42.200 mensuales por metro. Es uno de los valores más elevados dentro del nuevo esquema.

Para clínicas, centros médicos y hospitales privados que presten asistencia a personas con movilidad reducida o adultos mayores, la reserva de apeaje y estacionamiento de ambulancias tendrá un costo de $28.000 mensuales por metro.

En el caso de los hospitales públicos y determinadas dependencias estatales, la reserva de apeaje y estacionamiento de ambulancias continuará siendo sin cargo, de acuerdo con lo establecido en la resolución publicada este miércoles.

Tarifas para el transporte escolar

El nuevo cuadro también contempla valores específicos para los espacios reservados al transporte escolar. Frente a establecimientos educativos privados, la tarifa será de $14.100 mensuales por metro.

Por otro lado, las reservas destinadas al transporte escolar frente a establecimientos educativos públicos permanecerán sin cargo. La diferencia queda expresamente establecida dentro del nuevo esquema de valores aprobado por el Municipio.