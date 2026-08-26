Gremios docentes y no docentes de la UNCo y la UNRN convocan a un paro de 48 horas

En respuesta a una convocatoria nacional, los gremios docentes y no docentes de la UNCo y la UNRN realizarán este jueves y viernes un paro de 48 horas.

Un paro de 48 horas cumplirán este jueves y viernes los gremios docentes y no docentes de todo el país.

En la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y en la Universidad Nacional de Río Negro (UNCo) se concretará los días jueves 27 y viernes 28 de agosto un paro total de actividades de 48 horas de duración. El paro será completo ya que, además de gremios docentes, pararán los gremios no docentes.

Y resulta que los gremios no docentes de las Universidades Nacionales se caracterizan por el alto acatamiento a las medidas de fuerza que lanza su nucleamiento nacional, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que ha convocado a la medida de fuerza actual.

Además, los trabajadores no docentes tienen las llaves, materiales, no simbólicas, para abrir y cerrar las puertas de las instalaciones de las Universidades Nacionales, por lo que el jueves y el viernes no se podrá ingresar a las dependencias de la UNCo y de la UNRN . Salvo las autoridades, si quisieran hacerlo, y en un contexto de fuerte enfrentamiento institucional con el Poder Ejecutivo de la Nación, ya que éste sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario .

Los gremios docentes y no docentes de la UNCo y de la UNRN han resuelto acatar el paro de 48 horas, que se anticipa que será contundente.

Los no docentes, asimismo, son los responsables del mantenimiento y limpieza de las dependencias universitarias, con lo que está en su poder la disponibilidad, de forma adecuada, de la electricidad y el gas para el funcionamiento cotidiano. Solo la presencia de estos trabajadores asegura la actividad cotidiana en las Universidades Nacionales.

Recientemente, la entidad federativa FATUN ratificó el paro nacional de 48 horas. Lo hizo porque en una audiencia judicial de conciliación en la que no hubo avances ni respuestas favorables. En el encuentro participaron representantes gubernamentales, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que agrupa al conjunto de las federaciones de docentes y no docentes universitarios, la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea a los estudiantes, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores y vicerrectores.

En la UNCo, el gremio no docente APUNC confirmó su adhesión al paro, en tanto que ATURN, su similar de la UNRN, también hizo lo propio.

Se prevé un paro masivo

Pero a parar por 48 horas también han convocado las federaciones docentes CONADU y FEDUN, con lo que la masividad de las medidas de fuerza está por demás asegurada de antemano.

En la región, el gremio docente CEDIUNCO, de la UNCo, ya hizo público su acatamiento al paro, al igual que SIDUNRN, de los profesores de la UNRN.

La protesta ha sido respaldada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que es la máxima instancia gremial de las Universidades Nacionales. En el caso de la CONADU Histórica, cabe recordar que protagonizó un paro prolongado de actividades durante toda la semana pasada. A esa entidad federativa adhieren ADUNC, de la UNCo, y ADURN, de la UNRN. Por cuestiones de unidad en la lucha, ambos gremios respaldarían las nuevas medidas de fuerza.

Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto en las Universidades Nacionales recrudece en la actualidad ante la decisión del gobierno nacional de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y de persistir en su determinación de no recomponer los salarios del conjunto del personal de las casas de altos estudios.

Todo esto ocurre cuando queda muy poco para la reapertura oficial de las paritarias de los gremios universitarios, prevista para el 1 de septiembre próximo.