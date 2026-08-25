Condenaron a un policía por el violento asalto a un matrimonio mayor de Cipolletti

Se trata de un oficial de alta jerarquía de la fuerza rionegrina que habría actuado con otros efectivos. Una de las víctimas sufrió un ACV a raíz del hecho.

Una de las audiencia judiciales por el asalto protagonizado por miembros de la Policía.

Un tribunal de Cipolletti condenó a un policía de Río Negro a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva por violento asalto a mano armada cometido contra un matrimonio de adultos mayores en una vivienda de la calle Brentana casi Alem, en el que participó una banda de delincuentes integrada por otros policías .

La sentencia se dictó tras un juicio abreviado y quedó firme el mismo día por la renuncia de las partes a los plazos de impugnación. El tribunal estuvo integrado por Marcelo Gómez, Florencia Caruso y Guillermo Merlo . Fiscalía, querella y defensa acordaron la calificación legal, la responsabilidad penal y la pena que luego analizó el cuerpo judicial.

Los jueces declararon responsable a Matías Ezequiel Llamonao , con jerarquía de Oficial Inspector y domiciliado en General Roca , como coautor del delito de "robo agravado por el uso de arma impropia, cometido en poblado y en banda, por su condición de integrante de la fuerza policial" y por causar lesiones gravísimas.

El acusado aceptó los hechos atribuidos, su participación, la responsabilidad penal, la calificación jurídica y la pena acordada.

El policía de Roca fue detenido por sus propios camaradas. Gentileza Somos el Valle

Cómo fue el salvaje hecho

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el 20 de marzo de 2025 en la casa de Juan Carlos Gorini, de 79 años, conocido en Cipolletti como El Cheva, quien se encontraba acompañado por su esposa María Lapadaz, de 80 años, propietaria de la tradicional tienda "Rosmary", cuyo local se encuentra al frente de la propiedad.

Poco después de las 14, tres personas llegaron hasta la vivienda de la calle Brentana después de un acuerdo previo y una distribución de funciones. Dos ingresaron al inmueble contra la voluntad del matrimonio y una tercera permaneció en el exterior, haciendo de "campana". La Fiscalía sostuvo que LLamonao utilizó su condición de funcionario público como parte de la maniobra para entrar a la propiedad.

Dentro de la vivienda, el policía apuntó a una de las víctimas con su arma reglamentaria y exigió la entrega de dinero. La acusación también describió golpes y maniobras de asfixia contra el matrimonio. Los autores sustrajeron cerca de 3 millones de pesos, 20 mil dólares y joyas antes de retirarse del lugar.

Confesó y contó como actuó la banda

Como consecuencia de las agresiones, Gorini sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y traumatismos en el cuello y el cráneo. Un informe del Cuerpo de Investigación Forense incorporado al expediente calificó las lesiones como gravísimas y estableció un nexo causal entre esas lesiones y el estado de salud posterior de la víctima.

La Fiscalía presentó como evidencia el acta del procedimiento policial, la declaración de una de las víctimas en Cámara Gesell, un retrato elaborado a partir de su descripción, registros de cámaras de seguridad, documentación médica y un informe de asistencia a víctimas. También incorporó una extracción forense de un teléfono celular, reportes de comunicaciones y elementos secuestrados durante un operativo de allanamientos. Uno de ellos se efectuó en la Subcomisaría 69° del barrio Nuevo de General Roca.

Durante la audiencia, el acusado prestó una declaración que se extendió por más de una hora y respondió preguntas de las partes. Según la sentencia, relató los actos previos, la intervención de distintas personas y lo ocurrido dentro de la vivienda. El tribunal señaló que ese reconocimiento no resultó suficiente por sí solo para establecer la responsabilidad penal y sostuvo que la Fiscalía y la querella aportaron prueba independiente que respaldó la acusación.

El fallo dispuso además que el condenado quedara a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para su alojamiento. También ordenó mantener los elementos secuestrados debido a que el caso todavía no concluyó de manera definitiva respecto de otras personas vinculadas con la investigación.

Uno de los involucrados es Enzo Ramón García, quien también ostentaba el grado de Oficial Indpector, y fue imputado con prisión preventiva en abril del año pasado.

Repudio del gobernador Alberto Weretilneck

El brutal asalto que sufrió el Cheva Gorini y su esposa provocó un enorme escozor por la violencia aplicada por los delincuentes, dado que las víctimas son personas mayores que se dedicaron toda su vida a trabajar.

Uno de los más enfáticos fue el gobernador Alberto Weretilneck, quien cuestionó duramente a Enzo Ramón García, el primero de la banda que cayó preso. Lo hizo en un tuit en su perfil de la red social X donde además lo identificó con nombre y apellido, acompañado con una foto del oficial.

Enzo García es otro de los agentes de Policía que habrá participado del asalto. Aún no fue a juicio.

Se destacó en este sentido que "Se puso toda la información necesaria a disposición de la Justicia". Pero además el Mandatario repudió el hecho: “No voy a tolerar desviaciones en la conducta de quienes tienen el deber de cuidar a la sociedad”, subrayó.

“Quien lleva el uniforme de la Policía de Río Negro tiene que honrar la historia y el prestigio de la institución. Y quien no cumpla con ese mandato, va a tener un problema”, advirtió el Gobernador, a través de sus redes sociales.

Con marcado énfasis sostuvo: “Lo digo con total firmeza: no voy a tolerar desviaciones en la conducta de quienes tienen el deber de cuidar a la sociedad. No es negociable. En este Gobierno, el que se corre de la ley, se queda afuera”.