Cipolletti abrió los sobres para transformar la Avenida Perón: cómo será la megaobra vial

Se conocieron los detalles y el video render de cómo se transformará la circunvalación. El presupuesto supera los $18 mil millones. ¿En cuánto tiempo podría estar lista?

Se presentó oficialmente y abrió la licitación para transformar la circunvalación de Avenida Perón en Cipolletti.

La transformación integral de la Avenida Presidente Juan Domingo Perón dio este martes un paso clave con la presentación oficial del proyecto y la apertura de los sobres de la licitación . La obra contempla una inversión superior a los $18.500 millones y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

El proyecto busca convertir la actual calle de circunvalación en una avenida troncal de mayor capacidad, con cuatro carriles centrales, colectoras, nuevas intersecciones, semáforos, iluminación, bicisenda y espacios verdes. La iniciativa apunta a modificar uno de los principales corredores viales de Cipolletti .

El presupuesto oficial asciende a $18.557.906.067,02 y la obra será financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) . Según la documentación oficial, la intervención fue diseñada para responder al crecimiento demográfico, comercial y productivo de la ciudad y de toda la región del Alto Valle.

Una avenida pensada para absorber más tránsito

Durante la presentación, el intendente Rodrigo Buteler destacó que la iniciativa no se limita a ampliar la cantidad de carriles, sino que representa una intervención integral sobre uno de los corredores más utilizados de la ciudad.

“Hoy dimos otro paso enorme: se realizó la apertura de sobres para avanzar con la transformación integral de la Avenida Perón”, sostuvo el jefe comunal, quien remarcó que el proyecto permitirá avanzar hacia una avenida moderna y preparada para una ciudad en crecimiento.

La Perón tendrá sectores con dos y hasta tres carriles por sentido de circulación, además de nuevas intersecciones, semaforización, iluminación completa y señalización vertical y horizontal. También se contempla la adecuación de los desagües pluviales y del canal de riego.

Buteler señaló que la obra tendrá un impacto directo en la circulación cotidiana de miles de vecinos, debido a que la avenida conecta diferentes barrios y funciona como vínculo con rutas y accesos fundamentales de Cipolletti.

El proyecto forma parte de una estrategia vial más amplia que incluye la nueva rotonda en la intersección de Illia y Perón, nuevos accesos y derivadores y otras obras destinadas a mejorar la conectividad dentro del ejido urbano.

Una obra dividida en cinco tramos

La intervención sobre la Avenida Perón se desarrollará en cinco tramos, definidos de acuerdo con las características geométricas y las condiciones particulares de cada sector. La documentación establece que pueden ejecutarse de manera independiente o simultánea.

El primer tramo se extenderá entre Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, donde se busca mejorar la conexión con la zona sur y el corredor comercial. El segundo comprenderá el sector entre Yrigoyen y Leandro N. Alem, identificado como una zona céntrica de alto flujo vehicular.

El tercer tramo abarcará desde Leandro N. Alem hasta Bolivia, con el objetivo de mejorar la integración con los barrios residenciales ubicados hacia el norte. El cuarto irá desde Bolivia hasta Venezuela y permitirá reforzar la vinculación con distintos sectores de equipamiento urbano.

Finalmente, el quinto tramo se desarrollará entre Venezuela y la Circunvalación Arturo Illia, un sector considerado estratégico por su conexión con el tercer puente y la Ruta Nacional 151.

El diagnóstico que impulsó el proyecto

El proyecto parte de un diagnóstico que identifica problemas actuales de congestión, especialmente durante las horas pico, debido al tránsito que llega desde las rutas Nacional 22, Nacional 151 y Provincial 65.

A esto se suma la necesidad de ordenar cruces e intersecciones consideradas conflictivas, reducir riesgos de siniestralidad y generar infraestructura específica para peatones y ciclistas, actualmente insuficiente en distintos sectores de la traza.

La documentación oficial plantea como objetivo transformar la circunvalación en una arteria troncal moderna, con cuatro carriles centrales y colectoras. También prevé rotondas, semaforización e iluminación LED para favorecer una circulación más continua y segura.

La ubicación de la avenida resulta estratégica para la movilidad regional. Según el proyecto, deberá absorber y organizar parte del tránsito proveniente de las rutas 22, 151 y Provincial 65, además de los vehículos que circulan hacia el tercer puente desde la zona de calle Illia.

Bicisenda, espacios verdes y nuevos refugios

Uno de los aspectos destacados de la intervención será la incorporación de una bicisenda continua a lo largo de toda la traza, acompañada por iluminación específica y corredores verdes. El objetivo es sumar alternativas de movilidad y mejorar las condiciones de circulación para quienes utilizan bicicletas.

La obra también contempla parquización de sectores verdes, incorporación de arbolado, arbustos y césped, además de nuevas paradas para colectivos y mobiliario urbano. De esta manera, la intervención pretende modificar no solamente la circulación vehicular, sino también el entorno urbano.

El proyecto define esta concepción como una intervención integral destinada a vehículos, peatones, transporte público, bicicletas y ambiente. La intención es avanzar hacia una avenida más conectada, verde e inclusiva, con infraestructura que acompañe el crecimiento futuro de Cipolletti.

El impacto esperado para Cipolletti

Durante la presentación, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, destacó la importancia de que la Provincia pueda financiar obras de esta magnitud y sostuvo que la transformación tendrá impacto sobre la trama vial de la ciudad.

“Este diseño de la Avenida Perón en Cipolletti es una satisfacción enorme para nosotros como provincia financiar este tipo de obras que le cambian la vida a miles de personas en Cipolletti y cambian la trama vial de la ciudad”, expresó.

La expectativa oficial es que la nueva infraestructura permita mejorar los tiempos de desplazamiento, incrementar la seguridad vial y acompañar el crecimiento urbano, industrial y comercial de Cipolletti.

El proyecto buscará consolidar la Perón como un corredor estratégico para el desarrollo de la ciudad, fortaleciendo la conexión con el Parque Industrial y con los principales accesos. El objetivo final es aumentar la capacidad vial sin perder de vista la movilidad sustentable.

Con la apertura de los sobres licitatorios, el proyecto ingresó en una etapa decisiva. Una vez adjudicada la obra comenzará un proceso de transformación que, de acuerdo con el plazo establecido, se extenderá durante dos años.