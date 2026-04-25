Fernández Oro apuesta a preservar su historia con apoyo de la Universidad Nacional del Comahue

Una iniciativa con respaldo de la UNCO impulsa la creación del Archivo Histórico Municipal Digital, un paso clave para preservar y abrir al público la memoria orense. ¿De qué se trata?

La memoria de una comunidad comienza a dar un salto hacia el futuro en Fernández Oro . A través de un acuerdo institucional inédito para la localidad, se puso en marcha la creación del Archivo Histórico Municipal Digital , una iniciativa que apunta a preservar, organizar y difundir el patrimonio documental con herramientas tecnológicas y participación educativa.

El proyecto surge a partir de un convenio firmado entre la Universidad Nacional del Comahue , a través de la Facultad de Informática UNCo, la Municipalidad local y la ESRN Nº 14. La propuesta no solo busca resguardar documentos históricos, sino también garantizar el acceso público a la información y fortalecer el vínculo entre conocimiento académico y comunidad.

La iniciativa llega a través de la Universidad del Comahue (Unco) para digitalizar y democratizar el acceso a la información histórica de la ciudad.

Un archivo para preservar la identidad

La iniciativa se apoya en la necesidad de proteger materiales históricos que, en muchos casos, solo existen en formato físico y están expuestos al deterioro con el paso del tiempo. Actas, fotografías, registros institucionales y documentos clave de la historia local serán digitalizados para asegurar su conservación a largo plazo.

Pero el alcance del proyecto va más allá de lo patrimonial. La digitalización permitirá que vecinos, investigadores y estudiantes puedan acceder a esos contenidos desde cualquier lugar, sin depender de la consulta presencial. De este modo, se busca democratizar la información y acercar la historia de la ciudad a nuevas generaciones.

Desde la universidad destacaron que este tipo de propuestas se inscriben en una línea de trabajo que apunta a aplicar el conocimiento científico y tecnológico en problemáticas concretas del territorio. En este caso, la memoria colectiva se convierte en el eje de una política pública que combina innovación y participación.

uno y fernandez oro Firma de convenio entre autoridades municipales y universitarias.

Estudiantes protagonistas del proceso

Uno de los aspectos más destacados del Archivo Histórico Municipal Digital es la incorporación activa de estudiantes de nivel medio. Los alumnos de la ESRN Nº 14 participarán en la construcción y carga de contenidos, convirtiéndose en actores centrales del proceso.

Esta participación no solo tiene un valor pedagógico, sino también social. Al involucrarse en la recuperación de documentos y relatos, los jóvenes se conectan con la historia de su comunidad y desarrollan una mirada crítica sobre el pasado y el presente de la ciudad.

El trabajo conjunto entre la escuela secundaria y la universidad permite, además, generar una experiencia formativa interdisciplinaria. Los estudiantes no solo acceden a contenidos históricos, sino que también se vinculan con herramientas digitales, sistemas de información y metodologías de archivo.

ECP FERNANDEZ ORO (67) Los estudiantes de la ESRN 14 serán partícipes y protagonistas del proceso. Estefania Petrella

Tecnología al servicio de la memoria

La Facultad de Informática será la encargada de desarrollar las plataformas digitales que sostendrán el archivo. El objetivo es garantizar sistemas seguros, accesibles y de fácil navegación, que permitan consultas ágiles y ordenadas.

Este componente tecnológico resulta clave para asegurar la sostenibilidad del proyecto. No se trata solo de digitalizar documentos, sino de construir un sistema que permita su organización, clasificación y actualización permanente.

Además, la iniciativa pone en valor el rol de la tecnología como herramienta para la construcción de ciudadanía. El acceso a la información histórica no solo fortalece la identidad local, sino que también promueve la participación social y el sentido de pertenencia.

La creación del Archivo Histórico Municipal Digital marca un hito en la articulación entre distintos actores de la comunidad. La universidad aporta conocimiento técnico y capacidad de innovación; el municipio facilita el acceso a los documentos y coordina la política pública; mientras que la escuela incorpora la dimensión educativa y participativa.

Con esta iniciativa, Fernández Oro no solo protegerá su memoria, sino que la pone en circulación, la abre a la comunidad y la proyecta hacia las próximas generaciones.