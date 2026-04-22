Buscan el lugar ideal para el nuevo cuartel de Bomberos y ya hay un actor fundamental en juego

El Municipio avanza con Bomberos y la Universidad de Flores en un estudio técnico para definir dónde se construirá el futuro cuartel.

La reunión estuvo encabezada por el intendente Gustavo Amati.

El Municipio de General Fernández Oro volvió a reunirse con la Asociación de Bomberos Voluntarios y la Universidad de Flores para avanzar en la definición del futuro cuartel de la ciudad.

El encuentro contó con la participación del intendente Gustavo Amati , junto a su equipo técnico y legal, en una mesa de trabajo que busca resolver una decisión clave .

Uno de los puntos más relevantes es la intervención de la Universidad de Flores , que elaborará un informe técnico para determinar la mejor ubicación.

El análisis incluirá variables centrales como accesibilidad, conectividad, condiciones operativas y tiempos de respuesta ante emergencias.

Qué se analiza para elegir el lugar

El objetivo no es solo encontrar un terreno disponible, sino garantizar que el cuartel funcione de manera eficiente en el presente y en el futuro.

Por eso, se estudian aspectos vinculados al crecimiento urbano de la ciudad, la logística de los Bomberos y la cobertura ante posibles emergencias.

Una decisión con impacto a largo plazo

Desde el Municipio remarcaron que se trata de una obra estratégica, por lo que la elección del lugar se apoyará en criterios técnicos y profesionales.

La intención es que el nuevo cuartel no solo responda a las necesidades actuales, sino que también acompañe el desarrollo de General Fernández Oro en los próximos años.

El giro inesperado que reabre el debate por el cuartel de Bomberos en Fernández Oro

A principio de semana, el intendente Gustavo Amati encabezó otra reunión con la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Fernández Oro que dejó más que definiciones: abrió un nuevo panorama sobre el futuro cuartel.

Acompañado por su gabinete, el jefe comunal avanzó en un espacio de diálogo que ya venía siendo reclamado por la institución.

Uno de los puntos más sensibles salió a la luz durante el encuentro: el predio que había sido considerado inicialmente no podrá utilizarse.

Las razones no son menores. Desde el municipio confirmaron que existen restricciones legales vigentes que impiden avanzar con la obra en ese espacio, lo que obligó a replantear todo el proyecto.