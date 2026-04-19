El cuartel de Bomberos que no fue: el giro inesperado que reabre el debate en Fernández Oro

Una reunión determinante dejó al descubierto trabas y nuevas opciones para el futuro cuartel de la ciudad. También surgió un pedido inesperado de Bomberos.

El municipio de Fernández Oro se reunión con la Asociación de Bomberos Voluntarios para avanzar con la gestión del nuevo cuartel. Foto: Gentileza.

El intendente Gustavo Amati encabezó una reunión con la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Fernández Oro que dejó más que definiciones: abrió un nuevo panorama sobre el futuro cuartel .

Acompañado por su gabinete, el jefe comunal avanzó en un espacio de diálogo que ya venía siendo reclamado por la institución.

Uno de los puntos más sensibles salió a la luz durante el encuentro: el predio que había sido considerado inicialmente no podrá utilizarse .

Las razones no son menores. Desde el municipio confirmaron que existen restricciones legales vigentes que impiden avanzar con la obra en ese espacio, lo que obligó a replantear todo el proyecto.

Nuevas alternativas en estudio

Lejos de frenar el proceso, la reunión sirvió para ordenar el escenario y proyectar nuevas opciones.

Se resolvió avanzar en gestiones con la Universidad de Flores para contar con estudios técnicos que permitan definir la ubicación más adecuada, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y criterios urbanísticos.

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Un pedido que sorprendió

En medio del debate por el cuartel, surgió una necesidad concreta del cuerpo de bomberos: contar con un espacio en la zona del río para capacitaciones y prácticas de rescate.

La propuesta fue bien recibida y se consideró clave para mejorar la preparación ante emergencias. "Esta propuesta fue valorada positivamente, coincidiendo en la importancia de fortalecer las condiciones de formación y preparación del personal", destacaron desde el gobierno local.

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Lo que viene

El Municipio y los bomberos coincidieron en seguir trabajando de manera conjunta para encontrar una solución viable. "Se continúa trabajando de manera articulada con las instituciones locales, promoviendo decisiones responsables que acompañen el desarrollo de la ciudad y fortalezcan la capacidad de respuesta ante emergencias en beneficio de toda la comunidad", plantearon desde el municipio.

Mientras tanto, el futuro cuartel sigue abierto… pero ahora con nuevas cartas sobre la mesa.

Que había dicho el intendente de Fernández Oro sobre el reclamo de los Bomberos Voluntarios

Hace dos semanas, Gustavo Amati, intendente de Fernández Oro, rompió el silencio en diálogo con LM Cipolletti y se refirió al pedido de la Asociación de Bomberos Voluntarios para contar con un cuartel en la ciudad.

“Lo que la Municipalidad les está ofreciendo son tierras en diferentes sectores de la localidad, en puntos estratégicos en los que podrían tomar posesión ya con la documentación correspondiente porque son tierras de la Municipalidad. Nosotros no podemos transmitir algo de lo que no tenemos la titularidad", aclaró la postura oficial el intendente Gustavo Amati.

“No es que les estamos sacando del lugar ni estamos canjeando. El acta compromiso que hizo en su momento el exintendente Mariano Lavín decía que se otorgaría cuando se pudiera lograr la titularidad de las tierras del Ferrocarril. Bueno, lamentablemente hoy eso es inviable, no se va a poder hacer nunca”, fundamentó, tajante, el jefe comunal.

“Para que no pase más el tiempo, decidimos brindarle un lugar más amplio y estratégico para que tengan la comodidad que necesitan”, explicó sobre las distintas alternativas que ofrecen a Bomberos Voluntarios, quienes por lo pronto se mantienen intransigentes y no negocian.