Última oportunidad: Municipio convoca a dueños de motos y autos antes de destruirlos

Quienes acrediten ser sus propietarios tienen 20 días para regularizar. De lo contrario, se aplicará la medida extrema.

Al menos 179 vehículos que cumplieron un plazo máximo en el depósito municipal serán compactados en General Roca . En total se trata de 161 motos y 18 autos que serán destruidos a menos que en un plazo de 20 días aparezcan sus dueños.

Desde el Municipio difundieron los listados de rodados que están listos para ser destrozados. Los vecinos que figuran en este registro deberán regularizar contrarreloj su situación para recuperarlos o resignarse a perderlos.

Podés ver el detalle de los vehículos haciendo click en el listado correspondiente: lista de las motos o lista de autos. Desde el Municipio señalaron que cumplido el período sin que se registren reclamos o regularizaciones correspondientes, se procederá a la compactación definitiva del lote , conforme a lo dispuesto por la ordenanza vigente.

Operativos de tránsito secuestran autos y motos en cantidad

En la ciudad todos los fines de semana se realizan operativos de tránsito donde se secuestran varios vehículos que presentan irregularidades.

En el último procedimiento en total se retuvieron 40 por diferentes motivos: alcoholemia positiva, por ruidos molestos, delegar manejo a menores de edad y por falta de documentación.

Utilizar los vehículos, la alternativa del Municipio de Cipolletti

A través de la dirección Legal y Técnica, el Municipio de Cipolletti avanzó con una ordenanza que permite al gobierno local utilizar los autos vehículos secuestrados cuando no son retirados por sus dueños.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que “son vehículos recuperados, que estaban tirados en el depósito municipal y permite un ahorro millonario al Municipio al sumarlos a la flota que brinda servicios públicos de la Municipalidad”.

El objetivo principal es reducir la contaminación ambiental que generan dichos vehículos secuestrados de manera preventiva en el predio municipal, y reutilizar los bienes, luego de haber finalizado el procedimiento legal correspondiente para que los propietarios de los mismos cancelen multas, tasas de traslado y guarda, y/o cualquier otro concepto similar, dispuesto por el Juzgado de Faltas.

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Sebastián Caldiero, director de Legal y Técnica, explicó que la afectación se realiza luego de finalizados los plazos de la intimación publicados a través de un edicto en los diarios regionales, y en el boletín oficial municipal Nº 549 y 550 respectivamente.

“Existe una legislación nacional 26.348 y provincial 5388, que regula todo lo que sean autos abandonados, perdidos, decomisados, o secuestrados. Con un objetivo primario que es la descontaminación, lo cual permite además la compactación y disposición final. Dentro esa legislación la Municipalidad de Cipolletti está adherida a través de la Ordenanza de Fondo Nº 403/20, hay un mecanismo que permite la utilización de los vehículos con finalidad pública. El Municipio los usará para fines públicos, luego del procedimiento legal correspondiente a través del Juzgado de Faltas”, explicó Caldiero.

El Municipio ha sumado vehículos recuperados tanto para servicios públicos como para la logística interna, ya que algunas unidades fueron asignadas a áreas como Comercio, para sus inspecciones, y otras se destinan al traslado del personal de obras y servicios públicos a distintos puntos de la ciudad en los que deben desarrollar tareas.