Ni la lluvia los frenó: cientos de vecinos aprovecharon una jornada llena de trámites y beneficios

Vacunación, DNI, consultas y asesoramiento fueron algunos de los servicios que convocaron a una gran cantidad de vecinos en una localidad del Alto Valle.

La iniciativa permitió acercar distintas áreas del Estado a la comunidad para brindar respuestas rápidas y facilitar gestiones. Foto: Gentileza.

El Programa Cerca volvió a demostrar su convocatoria en Allen , donde cientos de vecinos y vecinas participaron de una nueva jornada que reunió trámites, asesoramiento y servicios en un solo lugar.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría General de Río Negro, permitió acercar distintas áreas del Estado a la comunidad para brindar respuestas rápidas y facilitar gestiones que habitualmente requieren recorrer varias oficinas.

Durante la jornada, que contó con la participación de más de 15 organismos provinciales , los asistentes pudieron completar esquemas de vacunación , realizar controles de salud general y recibir asesoramiento sobre salud sexual.

También se concretaron trámites de renovación de DNI, cambios de domicilio y consultas vinculadas al IPPV y a la Ley Pierri, además de recibir orientación sobre distintos programas sociales vigentes.

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Referentes de las distintas áreas gubernamentales atendieron consultas y avanzaron en gestiones específicas para dar respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos.

Una convocatoria que resistió el mal clima

A pesar de las condiciones climáticas adversas, la convocatoria fue importante y las actividades previstas se desarrollaron con normalidad.

Además de los servicios estatales, se realizó el Curso de Técnico de Fútbol Barrial y hubo propuestas culturales para toda la familia, con distintas expresiones artísticas que se mantuvieron incluso bajo la lluvia.

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El programa seguirá recorriendo la provincia

El secretario general, Nelson Cides, valoró la participación de la comunidad y destacó que el Programa Cerca busca acercar soluciones concretas a cada localidad.

"Es una forma concreta de estar donde la gente nos necesita, con un Estado cercano, que escucha a cada comunidad, que está presente, lleva respuestas y facilita la vida cotidiana", sostuvo.

Desde el Gobierno provincial adelantaron que en los próximos días se dará a conocer el nuevo cronograma de actividades para continuar llevando el programa a otras localidades rionegrinas.