Román deja provisoriamente la intendencia de Allen: arremetió contra concejales y medios

El intendente de Allen confirmó que este viernes dejará provisoriamente el cargo, aunque reiteró que la ordenanza según él, es "ilegal e inconstitucional".

El intendente de Allen confirmó que este viernes dejará provisoriamente el cargo, aunque reiteró que la ordenanza según él, es "ilegal e inconstitucional".

Marcelo Román confirmó que este viernes cumplirá con la ordenanza que dispuso su apartamiento preventivo de la Intendencia de Allen y realizará el traspaso de gestión al presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa . Con los plazos cada vez más acotados, Román lanzó duras declaraciones sobre su perspectiva con lo sucedido en las últimas semanas.

Sin embargo, volvió a definir la medida como un " golpe institucional ", una afirmación que deja de lado el hecho que dio origen al proceso.

"Vamos a cumplimentar lo que dispone dicha ordenanza", expresó el jefe comunal, al tiempo que aclaró que no renunciará y que continuará cuestionando la legalidad de la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia , entidad que ya habla de conflicto de poderes entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante.

Mejor no hablar de ciertas cosas

Si bien el video que publicó Román se extiende durante seis minutos, en ningún momento menciona la naturaleza del conflicto que es, básicamente, por lo que se detona la crisis institucional en la localidad: la investigación de la Justicia sobre por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. Esta causa penal tiene como imputado al empresario Sebastián Ocampo.

Así fue como al ser imputado se dio paso a la activación del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, norma que faculta al Concejo Deliberante a disponer el apartamiento preventivo del intendente mientras se sustancia el proceso judicial.

El edil, califica la situación que lo tiene como protagonista de ''golpe institucional'' y arremetió contra los concejales de Juntos Somos Río Negro. Sin embargo, la composición de la votación demuestra lo contrario.

El miércoles 8 de julio, el Concejo Deliberante decidió suspender de manera preventiva a Marcelo Román, intendente de La Libertad Avanza (LLA) y los votos favorables fueron de distintos partidos:

Fabián Figueroa, concejal electo en la misma boleta de la UCR junto a Marcelo Román; María Aburto representa al MPP; Marta Crespo integra Nos Une Río Negro; y los restantes votos correspondieron a concejales de Juntos Somos Río Negro.

Enemistados con los medios locales.

En el video publicado, Marcelo Román se limitó a cerrar los comentarios del posteo y redobló la apuesta cargando contra medios de comunicación de Allen adjudicándoles el ser ''afines'' a la difusión de información porque ''perjudicaron su gestión''.

Los medios de la ciudad y de la región han informado con documentación y resoluciones oficiales, la imputación judicial del intendente por peculado y administración fraudulenta, una decisión adoptada por la Justicia.

Conflicto de poderes

El conflicto institucional que se abrió en Allen por la suspensión del intendente Marcelo Román, sumó ahora un nuevo capítulo judicial. El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, dictaminó que el planteo presentado por el jefe comunal debe tramitarse como un conflicto de poderes entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, por lo que entendió que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) es el órgano que debe intervenir para resolver la controversia.

Es importante destacar que este dictamen no resuelve el planteo presentado por Román. Tampoco deja sin efecto la suspensión. Se trata de una opinión jurídica que ahora deberá ser analizada por el STJ, que tendrá la última palabra sobre el conflicto institucional.