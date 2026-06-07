Refuerzan la seguridad en escuelas tras la denuncia de una alumna: qué reveló la investigación

La presentación de una adolescente activó una investigación judicial. También reforzaron la prevención en el entorno escolar.

La denuncia motivó un amplio despliegue policial y judicial para esclarecer lo ocurrido. Foto: Gentileza.

La denuncia realizada por una adolescente de 17 años generó preocupación en Stefenelli y motivó un amplio despliegue policial y judicial para esclarecer lo ocurrido.

Tras tomar conocimiento del caso, la Policía de Río Negro activó los protocolos correspondientes, puso recursos a disposición de la Fiscalía y reforzó medidas preventivas en coordinación con autoridades educativas de la zona.

Según la presentación realizada por la familia, el episodio ocurrió durante la tarde del jueves . La adolescente descendió de un colectivo de la empresa Koko frente a la Escuela Primaria 38 y debía recorrer unas pocas cuadras para asistir a una actividad en la ESRN 107 , cuando habría sido abordada por un desconocido .

A partir de la denuncia, la Fiscalía dispuso una serie de diligencias para reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias del hecho.

El análisis de cámaras y la búsqueda de testigos

La Brigada de Investigaciones fue convocada para profundizar las averiguaciones mediante el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Entre las primeras medidas se analizaron registros del sistema 911 RN Emergencias correspondientes al horario y lugar mencionados en la denuncia.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, las imágenes permitieron observar la llegada del colectivo y el movimiento habitual de personas en el sector. Sin embargo, no se logró identificar la situación denunciada ni tampoco un vehículo que presuntamente habría asistido a la joven tras el episodio.

Todo el material recopilado fue incorporado a la causa y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que continúa dirigiendo la investigación.

Refuerzan la seguridad en el sector

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la presencia policial fue reforzada en el área como medida preventiva.

Además, la Subcomisaría 67° mantiene contacto permanente con directivos de la ESRN 107 para coordinar corredores seguros y otras acciones destinadas a brindar mayor tranquilidad a estudiantes, docentes y familias.

Los investigadores continúan buscando nuevas grabaciones y testimonios que permitan establecer con precisión qué ocurrió ese día.

Piden colaboración a la comunidad

Desde la Policía de Río Negro solicitaron que cualquier persona que haya observado movimientos inusuales en el sector o cuente con información que pueda resultar relevante para la causa se comunique con la unidad policial más cercana o con el sistema de emergencias 911.

La investigación sigue en curso y la Fiscalía analiza todas las evidencias reunidas hasta el momento.