El sangriento tendal que dejó un puma en ciudad rionegrina que teme que vuelva

El "depredador silencioso" provocó una matanza y hay dolor y preocupación en una familia productora. "Acá cerca mucha gente sale a caminar", advierten. Temen que regrese hambriento.

Un violento ataque de un puma en un campo ubicado a cinco kilómetros de Sierra Colorada provocó conmoción, preocupación y una importante pérdida para una familia productora de la región. El felino ingresó durante la noche a un corral del establecimiento rural "La Calandria" y mató a 28 ovejas , mientras que otras dos quedaron gravemente heridas .

El hecho ocurrió a escasos metros de la vivienda de la familia de Belén Miles , dedicada desde hace décadas a la cría de animales. Según relató la productora, el episodio tomó por sorpresa a todos los integrantes del establecimiento.

"Ya se había visto un puma en la zona hace algunas semanas, incluso hubo imágenes de uno llevando un carnero cerca de la ruta hacia Los Menucos, pero nunca nos imaginamos que iba a llegar tan cerca, hasta la casa . El daño lo hizo adentro del corral", expresó.

El corral atacado se encuentra a menos de 200 metros de la vivienda familiar. Allí se encontraban las 30 ovejas que integraban la majada. "Se metió en el corral y mató todas las ovejas. Eran 30 y quedaron dos heridas. Vamos a ver si las podemos salvar, pero si no, no quedaría ninguna", explicó Miles.

Un golpe devastador tras años de trabajo

Más allá de la pérdida económica, la productora destacó el valor afectivo que tenían los animales. Muchas de las ovejas habían sido criadas desde pequeñas, alimentadas a mamadera luego de ser rescatadas de otros establecimientos afectados por la sequía.

"No es un campo grande. Las teníamos para consumo propio y para seguir criando. Muchas las criamos de guachas, a leche, porque otros productores nos acercaban corderitos que sus madres abandonaban. Fue un trabajo de años", señaló con resignación.

La familia conserva principalmente una majada de chivas heredada de generaciones anteriores. En esta oportunidad, esos animales no sufrieron daños porque permanecían resguardados en un sector cerrado.

matanza de ovejas

"Las chivas estaban en un corral con techo y puertas. Se salvaron porque estaban resguardadas. Ahora lo único que nos queda es seguir cuidándolas", indicó angustiada en declaraciones a Radio Noticias.

Un depredador silencioso

Uno de los aspectos que más sorprendió a la familia fue la forma en que actuó el animal. Aunque los perros alertaron durante la noche con sus ladridos, nadie imaginó que se trataba de un puma dentro del corral.

"Tenemos perros y estuvieron ladrando. El peón salió a ver qué pasaba, pero no escuchó nada raro. Después volvió a salir porque pensó que podían estar robando y ahí alcanzó a ver al animal saltando el corral. Ya no pudo hacer nada", recordó.

Según explicó Miles, quienes conocen el comportamiento de estos felinos aseguran que suelen desplazarse y cazar en completo silencio, lo que dificulta detectar su presencia a tiempo.

La productora manifestó además su inquietud por la proximidad del ataque con sectores frecuentados por vecinos y visitantes. "Estamos muy cerca del pueblo y de la Ruta 23. Hay gente que sale a caminar por los cerros y a recorrer la zona. También por eso es importante que se conozca lo que pasó y que la gente tome precauciones", advirtió.

Tras el ataque, la familia expresó su frustración ante la falta de organismos o herramientas para denunciar este tipo de situaciones y recibir algún tipo de acompañamiento. "No tenemos dónde hacer un reclamo. Acá en la localidad no hay un lugar donde acudir después de una pérdida como esta", sostuvo Miles.

Además, señaló que especialistas y vecinos les advirtieron que el puma podría regresar al lugar. Por ese motivo, evalúan instalar trampas y reforzar las medidas de protección para los animales que aún conservan.

"Nos dijeron que el puma vuelve, así que vamos a tener que conseguir trampas y reforzar el cuidado de las chivas. Nunca pensamos que íbamos a pasar por algo así", afirmó.

Volver a empezar

A pesar del duro golpe, la familia intenta recuperarse y seguir adelante. La pérdida de casi toda la majada ovina representa años de esfuerzo, dedicación y cuidado.

"Es cuestión de tiempo y volver a empezar. Para muchos tal vez no eran tantas ovejas, pero para nosotros significaban muchísimo. Uno se acostumbra a los animales y les toma cariño. Ahora habrá que empezar otra vez", concluyó la productora.