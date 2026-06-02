Policías fueron a secuestrar motos robadas y los atacaron con piedras, palos y agua hirviendo

Los efectivos lograron ubicar dos motos que estaban en poder de dos adolescentes. Vecinos atacaron el procedimiento. Una de las agresoras es madre de un sospechoso.

Las dos motos fueron recuperadas por la Policía de Allen luego de un tumultuoso procedimiento, donde fueron agredidos con palos, piedras y agua caliete.

Una mujer fue detenida acusada de haber agredido a un efectivo policial y por amenazar al personal que había participado en un procedimiento por el robo de dos motos.

El operativo se llevó a cabo en el barrio 60 Viviendas de Allen , un plan de viviendas con edificios de tres pisos, donde efectivos de la Comisaría 6ta que tuvieron a cargo la investigación, concurrieron al conglomerado habitaiconal en busca de una KTM Duke 200 y una Bajaj Rouser 200, vinculadas a causas por robo.

Los efectivos encontraron ambos rodados y tras las consultas correspondientes, confirmaron que eran requeridos por la Justicia, por lo que dispuso su secuestro y además el traslado de dos adolescentes menores de edad que las tenían en su poder.

Sin embargo mientras se concretaba el procedimiento un grupo de personas se comenzó a concentrar en las cercanías, pero reaccionaron violentamente con agresiones verbalmente al personal de la Comisaría.

Graves agresiones a los policías

Pero no fue solo eso, porque también otros individuos arrojaron elementos contundentes contra los efectivos, como palos y piedras, causando daños a uno de los patrulleros, informaron fuentes de la fuerza.

Allí fue que apareció enfurecida la madre de uno de los menores, quien tras atacar a un efectivo y profirió amenazas contra el personal. Además, desde los departamentos continuaron lanzando objetos y agua caliente hacia los uniformados, generando momentos de gran tensión durante el procedimiento.

La mujer fue detenida posteriormente por disposición de la Fiscalía de turno y quedó imputada por los delitos de "lesiones leves, amenazas, daños y atentado y resistencia a la autoridad".

En tanto, los adolescentes fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), mientras continúa la investigación sobre las motos recuperadas.