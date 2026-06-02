Urgente: se incendia el depósito de La Anónima de la calle Tres Arroyos

El siniestro se desató alrededor de las 3 de la madrugada. Las llamas y el humo se observan a gran distancia. Bomberos de la región se sumaban al operativo.

El depósito de mercaderías del supermercado La Anónima ubicado sobre calle Tres Arroyos de Cipolletti fue consumido por un incendio de grandes proporciones que se desató durante la madrugada de este martes. Las llamas y el humo se observaban a larga distancia, en medio de fuertes explosiones.

El siniestro se desató alrededor de las 3 de la madrugada. Bomberos , policías y empleados del área de Protección Civil municipal participaron en el operativo de emergencia , en medio de un coro de sirenas que rompieron el silencio del arranque del día.

De manera preventiva se cortó el tránsito en la calle Tres Arroyos y también temporalmente en la calle Fernández Oro para permitir la labor del personal. Dotaciones de Bomberos de distintas localidades de la región se fueron sumando para combatir el fuego, que produjo el derrumbe de una parte de las instalaciones. También habrían ardido construcciones precarias que se encuentran muy próximas, según trascendió.

En el lugar se registraron fogonazos que resonaban e iluminaban la oscuridad. Por momentos las lenguas de fuego alcanzaron enormes alturas. El personal de seguridad exigió alejarse de la zona, dado que había riesgo de caídas de elementos sólidos que volaban por los aires, afirmaron testigos.

Incendio La Anónima 2

Intervención del Siarme por el incendio



Por fortuna, no hubo personas heridas, aunque trascendió que un trabajador de la firma tuvo que ser asistido por profesionales del Siarme por inhalación de humo. Toda el área cercana sufrió un corte preventivo de electricidad al sur del sitio del incidente, por lo que la visibilidad es escasa, mientras cae una persistente llovizna.

Hasta el momento no se confirmó la dimensión de los daños materiales, pero según lo que se escuchó en el lugar, las pérdidas serían totales y la estructura apenas resistió el fuego y el calor.

El incendio está contenido, destacaron desde Bomberos, pero el trabajo en el lugar se extenderá por varias horas. Recién una vez que el fuego sea extinguido se comenzarán a investigar las causas del incendio, a través de los peritajes correspondientes.