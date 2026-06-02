Incendio en La Anónima: la desesperación de los empleados que intentaron apagar el fuego y un detalle revelador

Un video tomado desde el interior del depósito los primeros minutos del siniestro y el esfuerzo de los trabajadores por contenerlo. Las imágenes sostienen una hipótesis de cómo pudo haberse iniciado.

Los trabajadores de La Anónima intentaron apagar el fuego, pero avanzó con gran rápidez, por lo que tuvieron que desalojar el depósito siniestrado.

Al momento de desatarse el incendio había un numeroso grupo de personas trabajando en el depósito regional de La Anónima , correspondientes al turno de la madrugada. Trascendidos indicaban que eran entre 50 y 60 operarios que se encontraban cuando se produjo el siniestro.

Ellos fueron los primeros en advertir que se había iniciado el fuego , y también los que enfrentarlo lanzándoles agua con mangueras -se presume del sistema de seguridad- y extintores de mano.

Un video tomado por un miembro del plantel muestra el dramático momento en que se inicia el siniestro y las arriesgadas maniobras que realizaron para contenerlo .

“Se está incendiando el depósito”, se escucha una voz entre lamentos, mientras otros compañeros corren de un lado a otro con desesperación tratando de ayudar, en tanto que de fondo se escucha una alarma sonora.

Incendio en La Anónima de Cipolletti la desesperación de los empleados por apagar el fuego.

Lo llamativo es que las llamas se habrían iniciado desde el exterior por lo que arrojaron agua “a las chapas que se ponen rojas”. Se presume que en referencia al color que habían tomado por el intenso calor.

Se advierte también que el galpón comienza a llenarse de humo y que alguien avisa por el riesgo de sufrir intoxicaciones, en medio de gritos con tono de angustia y el ulular de las sirenas que se escuchan cada vez con mayor intensidad, pertenecientes a Bomberos.

Segundos después se ve cuando las llamas brotan con fuerza y comienzan a propagarse entre el material acopiado en grandes estanterías, que llegan hasta el techo. Se ven bolsas y cajas de distintos productos.

Hasta que un grito alerta “vámonos” y comienzan a llamar a los muchachos que se encontraban al fondo, más cerca del foco, por lo que salen todos en tropel hacia el exterior.

“Hay que evacuar”, exclaman a la vez. Para esto ya la visibilidad era difusa por la intensidad del humo que había copado el amplio recinto.

La hipótesis inquietante por el incendio

La versión de que el hecho no fue accidental sino por negligencia comenzó a circular en el lugar en forma inmediata. La principal presunción apunta a que a que gente en situación de calle que se refugia en las inmediaciones de las vías del ferrocarril habría iniciado un fuego -se supone- para calefaccionarse dado las bajas temperaturas que se registran en la región. Pero se supone que la fogata se les descontroló, causando el desastre.

El hecho de que los empleados de la firma intentaran aplacar el calor desde el interior, como se contempla en el video que tomaron, sostiene esa hipótesis. Incluso se pudo observar en el sector que construcciones precarias de chapa y cantonera ubicados a metros del depósito también resultaron destruidas. Las pericias deberán determinar si fueron esas las causas y su hubo responsables.

El predio estuvo habitado hasta hace semanas, cuando el Municipio concretó el traslado de las familias que ocupaban los viejos galpones del ferrocarril a viviendas del barrio El Espejo.