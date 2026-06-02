Por seguridad, el hospital viejo de Cipolletti suspendió la atención presencial

aPor el incendio a escasos metros y la intensa presencia de humo, suspendieron todos los turnos en el anexo del Hospital Cipolletti. ¿Qué pasará con las reprogramaciones?

Todos los turnos del anexo al Hospital de Cipolletti, fueron suspendidos por el incendio de esta madrugada.

Un voraz incendio desatado durante la madrugada de este martes en un depósito del supermercado La Anónima generó un fuerte impacto en la zona ferroviaria de Cipolletti y obligó a suspender todas las actividades en el anexo del Hospital local, conocido como el “hospital viejo”. La medida fue adoptada de manera preventiva por las autoridades sanitarias ante la cercanía del foco ígneo y el riesgo que implicaban las condiciones ambientales para pacientes y trabajadores.

El incendio comenzó alrededor de las 3 de la madrugada en el depósito de mercaderías ubicado sobre calle Tres Arroyos. Las llamas avanzaron con rapidez y fueron acompañadas por densas columnas de humo negro visibles a varios kilómetros de distancia. A ello se sumaron fuertes explosiones que generaron alarma entre los vecinos y marcaron una madrugada atravesada por la tensión.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, junto a equipos provenientes de otras localidades de la región, trabajaron intensamente para contener el fuego. También participaron efectivos policiales y personal de Protección Civil municipal, en un operativo de gran despliegue que se extendió durante varias horas.

La magnitud del siniestro provocó el derrumbe de parte de la estructura del depósito, lo que complicó las tareas de control y obligó a extremar las medidas de seguridad en el lugar.

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Suspensión total en el “hospital viejo”

En este contexto, desde la Dirección del Hospital Cipolletti informaron la suspensión total de actividades en el anexo ubicado en las calles Fernández Oro y Sáenz Peña. La medida alcanzó a consultorios externos, oficinas y prestaciones hospitalarias que allí se brindan.

Según se indicó oficialmente, la decisión se tomó con el objetivo de resguardar la seguridad de pacientes, trabajadores y equipos de salud, ante la proximidad del incendio y la presencia de humo y posibles gases nocivos en el ambiente.

Además, se solicitó a la comunidad no concurrir al establecimiento y mantenerse atenta a la información difundida por los canales oficiales.

E.C.P SIARME EDITADAS (1).JPG Estefania Petrella

Qué pasará con los turnos programados

En relación con las consultas previstas para esta jornada, desde el hospital informaron que se evaluará la reprogramación de los turnos y que cada paciente será contactado para recibir una nueva fecha de atención.

La medida generó preocupación entre quienes tenían consultas médicas pautadas, aunque las autoridades buscaron llevar tranquilidad al señalar que se trata de una suspensión preventiva y temporal, sujeta a la evolución de la emergencia.