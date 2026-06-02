Bomberos de toda la región combaten el incendio del depósito de La Anónima

Seguía el combate contra el fuego desatado en el edificio de la empresa supermercadista ubicada en Cipolletti. Por su magintud, debieron pedir la colaboración de cuarteles del Alto Valle. No hubo heridos ni evacuados.

Intenso trabajo de Bomberos para controlar el incendio en el depósito de La Anónima.

El pavoroso incendio desatado en el depósito de La Anónima de Cipolletti continuaba activo poco más de ocho horas después de iniciado y se presume que, por su magnitud, seguirá ardiendo por un tiempo prolongado. Las llamas habían alcanzado una altura alarmante, que se observaba a largas distancias, al igual que gruesas columnas de humo. Para profundizar el dramatismo de la escena, también se escucharon incesantes explosiones , provocadas por el material almacenado que estallaba.

El siniestro afectó el edificio ubicado en la calle Tres Arroyos al 600, aledaño a las vías del ferrocarril, donde se concentra la distribución de mercadería para las sucursales de la zona. Se presume que no solo habían alimentos, sino también electrodomésticos y otros productos que ofrecen a la venta. Por fortuna, no se registraron personas heridas , dado que habían operarios de la firma trabajando en el lugar.

Bomberos de toda la región habían sumado a la compleja labor. Gonzalo Cardozo , a cargo del cuartel cipoleño, informó que intervenían 10 dotaciones locales más otras provenientes de Neuquén Capital, Fernández Oro, Cinco Saltos y Allen. En el operativo también participaba la Policía, personal del área de Protección Civil municipal, del SIARME, Edersa y Camuzzi.

Incendio deposito La Anónima

Precisó que el fuego se encontraba contenido y que no había riesgo de que se propague a inmuebles lindantes, aunque aún se mantenía activo y generalizado.

“Es un sector muy grande, con mucha carga calorífica por su magnitud. Mas de 15 mil metros de superficie cubierta”, indicó en una entrevista por Radio7 de Neuquén.

Explicó que colapsó el techo de una parte de la estructura, de chapa en su mayor parte, y que se estaba desmoronando otro sector, lo que impedía que ingresaran para combatir las llamas desde el interior, dado que se presume que se terminará de derribar en cualquier momento. El dato lleva a suponer que los daños serían totales.

Cardozo indicó que fueron convocado alrededor de las 12:20, y cuando llegaron se encontraron con un “incendio generalizado” con un grupo de trabajadores que habían iniciado intentos para frenarlo, pero avanzaba sin control, por lo que pidieron la colaboración de unidades de localidades vecinas. Posteriormente, dijo que procedieron a gestionar el corte de los servicios de luz y gas.

Incendio Deposito La Anonima Cipolletti Antonio Spagnuolo

El jefe de bomberos recalcó que no tuvieron que evacuar gente de las inmediaciones. Pidió tranquilidad a la población y transitar por la zona con precaución. Aclaró que está cortado el tránsito en la calle Tres Arroyos desde Luis Toschi a Estado de Israel.

En cuanto a las causas, aún no se han determinado. “En estos momentos nos concentramos en contenerlo, luego se realizará el trabajo de investigación”, sostuvo.

Las primeras labores se desarrollaron con escasa iluminación, dada la madrugada. Con el amanecer y las primeras luces del día se pudo advertir la magnitud que tomó el siniestro y la destrucción que causó.

Noticia nacional

El descomunal incendio desatado en Cipolletti fue difundido mediantes videos y fotos subidas a las redes sociales. Las imágenes se viralizaron de manera rápida, e incluso llegaron a medios de distintos puntos del país. Incluso los noticieros matinales de los canales de TV que tienen llegada nacional le dieron amplio espacio al incidente, con salidas en vivo.